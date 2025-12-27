Předplatné

ONLINE: IFK Helsinky - Sparta 1:3. Pražané znovu odskakují po kanadské spolupráci

Michal Řepík ze Sparty v utkání Spengler Cup proti Helsinkám
Michal Řepík ze Sparty v utkání Spengler Cup proti HelsinkámZdroj: Profimedia.cz
Kristian Vesalainen a Mark Pysyk ze Sparty v utkání Spengler Cupu proti Helsinkám
Mark Pysyk ze Sparty v utkání Spengler Cupu proti Helsinkám
Jakub Kovář ze Sparty předvádí zákrok v utkání Spengler Cupu proti Helsinkám
Kryštof Hrabík ze Sparty na Spengler Cupu
Hokejisté Fribourgu se radují z gólu proti Spartě na Spengler Cupu
Obránce Sparty Jakub Krejčík před prvním zápasem na Spengler Cupu
Obránce Sparty Jakub Sirota během souboje s Fribourgem
10
Fotogalerie
iSport.cz
Hokej
Začít diskusi (0)

Hokejisté pražské Sparty dnes na Spenglerově poháru v Davosu hrají druhý zápas v základní skupině. Tým kouče Jaroslava Nedvěda po páteční porážce 2:5 s obhájci prvenství z Fribourgu nastupuje proti IFK Helsinky. Utkání začíná v 15:10, ONLINE přenos sledujte na iSportu.

Sledujte on-lineLIVE
13

Premiéru v dresu Sparty si v pátek odbyl Kristian Vesalainen. Finský útočník zamířil do pražského klubu z Hämeenlinny a k mužstvu se připojil až přímo ve Švýcarsku. O góly Pražanů se v poslední třetině postarali Pavel Kousal a Michael Špaček.

Vítězové tříčlenných skupin postoupí přímo do semifinále, zbylé týmy si v pondělí zahrají čtvrtfinále. Sedmadevadesátý ročník turnaje vyvrcholí tradičně na Silvestra. Při své minulé účasti se Sparta před třemi lety probojovala do finále, v němž po nájezdech podlehla týmu Ambri-Piotta.

Začít diskuzi

Hokej 2025

Česká hokejová reprezentace
Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů