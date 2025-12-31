Předplatné

Davos ovládl Spenglerův pohár, má rekordní 17. triumf. Vítěznou trefu obstaral Zadina

Filip Zadina vstřelil vítězný gól finále Spenglerova poháru, ve kterém domácí Davos porazil výběr amerických univerzit U.S. Collegiate Selects 6:3. K zisku rekordního 17. triumfu švýcarského týmu v tradičním turnaji přispěl i druhý český útočník Matěj Stránský, který v power play zpečetil po Zadinově asistenci konečný výsledek trefou do prázdné branky.

Davos navázal na předloňské prvenství a v čele historických statistik se osamostatnil před výběrem Kanady. Americký výběr poskládaný z hráčů týmů americké univerzitní ligy NCAA na Spenglerově poháru debutoval a do finále se probojoval po semifinálovém vítězství nad Spartou 5:3.

Ve finálovém utkání domácí tým třikrát přišel o jednobrankový náskok, dvakrát se o srovnání stavu postaral kanadský útočník Adam Tambellini. Zadinova chvíle přišla v 56. minutě, kdy ukrytou střelou švihem překonal slovenského brankáře Adama Gajana. Na Spenglerově poháru skóroval potřetí a nakonec ještě stihl přidat druhou asistenci u trefy Stránského, jenž při power play soupeře umocněné přesilovkou završil svoji turnajovou bilanci na 3+3.

Davos oplatil americkému výběru porážku ze základní skupiny (3:5).

Hokejový Spenglerův pohár v Davosu - finále:

Davos - U.S. Collegiate Selects 6:3 (2:1, 1:2, 3:0)
Branky: 15. a 32. Tambellini, 12. Asplund, 56. Zadina, 57. Corvi, 58. Stránský (Zadina) - 14. Walsh, 24. Fink, 34. Musa.

