Startuje Týden hokeje. Dětí získají lásku ke sportu, zve legenda Šlégr
Pozor, blíží se další díl úspěšné hokejové akce. Projekt s názvem Týden hokeje se uskuteční v týdnu od 19. do 25. ledna 2026 v téměř 160 hokejových klubech napříč celou Českou republikou. Děti v předškolním věku si mohou vyzkoušet svůj první hokejový trénink a jejich rodiče získat přesné informace o tom, co obnáší výchova malého hokejisty či hokejistky. Cílem akce je podpořit růst hokejové základny v Česku.
Celorepubliková akce je určena dětem ve věku od 4 do 8 let, které si chtějí poprvé vyzkoušet lední hokej. Děti k tomu nepotřebují plné hokejové vybavení, ale stačí mít brusle, helmu a rukavice. I toto základní vybavení jsou schopny kluby na žádost rodičů vypůjčit. Český hokej totiž dál pokračuje v nakupování výstrojí a hokejových setů pro nejmenší.
Pro tento ročník akce věnuje klubům vybavení pro nejmenší hráče v hodnotě 12,6 milionů korun. Rodiče malých talentovaných hokejistek a hokejistů tak nemusí na počátku hokejové etapy řešit nákup výstroje, kterou by si třeba nemohli sami pořídit. „Týden hokeje je ideální příležitostí pro rodiče i jejich děti, které mohou bez ohledu na předchozí zkušenosti s bruslením či hokejem, poznat atmosféru tréninku, setkat se s trenéry a kamarády, získat první hokejové zážitky a lásku k našemu sportu,“ tvrdí ambasador projektu a olympijský vítěz Jiří Šlégr.
V rámci akce si mohou účastníci vyzkoušet základní hokejové dovednosti, seznámit se s klubovým prostředím a získat potřebné informace o možnostech dalšího sportovního zapojení. Rodiče získají přehled o tom, co obnáší pravidelná hokejová příprava a jakým způsobem hokej přispívá k rozvoji dětí.
Rodiče se nemusí na akci předem hlásit, registraci lze provést až přímo na místě. Informaci o tom, kde se nachází jejich nejbližší klub, naleznou na stránkách www.tydenhokeje.cz