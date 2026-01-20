Novotný pod drobnohledem. Do NHL má z dvacítky nakročeno nejlépe, tvrdí skills kouč
Ze své pozice zblízka monitoruje rozvoj jednoho z předních českých talentů pro příští draft. Nicholas Lang spolupracuje s Adamem Novotným od jara minulého roku a věští mu zářnou budoucnost. „Má velkou šanci na NHL. Když nebude dávat góly, zahraje roli, co zahrál na dvacítkách. Bude lítavý a napadavý hráč. Rozbije hru druhému manšaftu. Na tom taky může udělat kariéru,“ tvrdí osmadvacetiletý dovednostní trenér.
Podle žebříčků před letošním draftem by měl být nejvýše taženým Čechem do NHL. Adam Novotný září v kanadské juniorce v Peterborough Petes, kde je se 40 body (21+19) nejproduktivnějším hráčem. Ve sbírce má i stříbrnou medaili z MS do dvaceti let. V národním týmu dostal pro mnohé překvapivě pozici až ve třetí formaci. „Nemá problém s tím, jakou roli dostane. To je taky důležité,“ myslí si jeho dovednostní kouč Nicholas Lang.
S Adamem Novotným spolupracujete od loňského jara. Posunul se od té doby hodně?
„Je hodně pracovitý. S věcmi, které dělal poprvé, neměl problém. Byly nějaké nedostatky, které odstranil velice rychle, protože hrozně chce a je do toho zapálený. Vysvětluju mu, že každý hráč je něčím výjimečný. Nemusí všichni stejně bruslit, nemusí mít stejnou techniku. Je důležité rozvíjet slabou stránku, ale zároveň pracovat na silné stránce. On hodně vnímá, poslouchá, chce a je pokorný, takže si to bere k srdci. Pokrok udělal velký ve spoustě věcí.“
Například?
„Nejmenší věc, ale základní hokejový návyk. Nemíchat. Furt měl tendenci si zamíchat, když dostane přihrávku. Je to zlomek sekundy v zápase, kdy dáváte zamícháním prostor obránci vám do toho sáhnout nebo gólmanovi nachystat se do pozice proti puku. Takové základy jsme drilovali.“
Zmiňujete slabé a silné stránky. Jaké u Adama jsou?
„Má