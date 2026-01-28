Hokejová máma o krutých bolestech, početném klanu i studiu v zámoří: Chci od Váši diplom!
Sportovní prostředí ji zná pod označením Hokejová máma. Lucie Nestrašilová, maminka vytáhlého útočníka, jenž byl klíčovou oporou stříbrných juniorů, má dva vlastní podcasty. Tentokrát zavítala do pořadu Branky, děti, rodiče. „Manžel mi říkal: Hlavně zůstaň u myšlenky, na co se budou ptát. Protože já jsem hrozně ADHD,“ směje se velká propagátorka propojení hokeje a studia. Rodinný klan čítá pět synů, z toho čtyři jsou hokejisté. Spolu však mají jenom toho nejmladšího Václava (18) – také o tom otevřeně vypráví. Popisuje jeho zdravotní patálie, jak málem skončil s hokejem…
Spolu s manželem Václavem Nestrašilem starším nechyběli přímo v Minneapolis, kde čeští junioři v semifinále skolili Kanadu a brali stříbro. „Uchvátila mě jejich parta. Bylo cítit, jak se mají rádi,“ rozplývá se hokejová srdcařka, která má dva vlastní podcasty. Hokejová máma a Na vlně zdraví.
„Manžel mi s tím hodně pomáhá. Z legrace mu říkám, že jsem mu udělala podcast na důchod,“ usmívá se maminka téměř dvoumetrového útočníka Václava, jenž má za sebou těžký osud. Málem skončil s hokejem, protože měl růstové problémy, s nimiž souvisely šílené bolesti. Ze Slavie odešel do Sparty, kde chytil nový drajv.
„Hrozně moc si toho protrpěl,“ vybavuje si Nestrašilová, která v rámci rekonvalescence využívala i poznatky z homeopatie. Také o ní a kombinaci s klasickou medicínou je v podcastu Branky, děti, rodiče řeč.
Velkou část zabere i téma hokej a studium. Hokejová máma je velkým zastáncem toho, aby se sport kloubil právě se vzděláním. „Někteří rodiče mi píšou, že jejich malej už ve třinácti nechodí do školy. Protože z něj přece bude hokejista. Ale to je absolutně šílený,“ kroutí hlavou Nestrašilová, jejíž syn studuje University of Massachusetts a hraje v univerzitní lize NCAA.
V podcastu pro iSport.cz o studiu obšírně vypráví a motivuje ostatní rodiče, aby o téhle cestě také uvažuje.
Nejde vsázet všechno jen na hokej
„Modlím se, aby univerzitu dodělal. Teď jsme osobně poznali jeho amerického agenta, který říkal, že za rok, možná za dva už by mohl jít do NHL… Já říkám ne! Chci, aby měl diplom!“ směje se hokejová srdcařka, která dřív pracovala jakou vedoucí týmu u mládežnických kategorií.
S manželem už jsou pětadvacet let, takže i když se do rodiny Nestrašilů přivdala, byla i u výchovy dalších hokejistů. Včetně Andreje, hvězdy extraligy, který se dokázal prosadit také v NHL a má tři tituly s Třincem. I jeho málem zastavilo vážné poranění.
„Takže i na tomhle příkladu je vidět, že nejde vsázet všechno jenom na hokej. Přijde jeden blbý moment, kluk musí skončit, a co dál?“ ptá se hrdá hokejová maminka a o to víc nabádá, aby rodiče nezapomínali i na vzdělání.
„Váša hokej naprosto miluje, maximálně ho podporujeme. Ale je třeba myslet i na zadní vrátka,“ upozorňuje Nestrašilová.
Proč si manžel tak moc přál holčičku? Jak prožívala dvacítky přímo na tribuně? A jaké má rady pro další sportovní rodiče?
To všechno se dozvíte. V podcastu ji zpovídali lyžařská šampionka Šárka Strachová a Zdeněk Janda, dlouholetý redaktor iSport.cz. Najdete ho rovněž na youtube a na všech podcastových aplikacích.