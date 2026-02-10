Olympijské story z hokeje: Honci puku, Forsbergova klička, ustřelená přilba a dolary v ledu
Hokejový turnaj patří už přes sto let k hlavním událostem olympijských her. Jeho historie začala v Antverpách 1920. Z českého pohledu vyčnívá senzační cesta za zlatem v Naganu 1998, kde poprvé startovali hráči NHL, ale pod pěti kruhy se udály spousty dalších příběhů a nezapomenutelných okamžiků, které vešly do dějin. Tady jsou některé z nich. Program ledního hokeje na ZOH 2026 naleznete ZDE >>>
Za jediný gól brali bronz
Antverpy 1920
Od Kanady dostali 15 gólů, od Američanů o jeden víc. Proti vybaveným „honcům puku“ ze zámoří hráli v trenýrkách a bez chráničů. „Připadali jsme si jak pápěrky“, vzpomínal reprezentant Karel Hartmann. Jediná trefa týmu Československa v turnaji však znamenala bronz, což byl největší dosažitelný úspěch. Dal jí Josef Šroubek v duelu o třetí místo Švédům. Zmatečný systém turnaje měl za následek nerovnoměrný počet utkání. Československo hrálo tři, třeba Švédové šest. Hokej byl na letních hrách v Antverpách ukázkovým sportem. Kanadu reprezentovali Winnipeg Falcons, vítězný tým amatérského Allan Cupu, který tvořili hráči islandského původu. V replikách dresů je v roce 2004 připomněli v přípravě na šampionát i kanadští junioři, mezi něž patřil i Sidney Crosby.
Mýtus o britských Kanaďanech
Ga-Pa 1936
Ve Velké Británii věděli, že vedle fotbalu existuje i jiná vzrušující hra. V zemi stály arény i pro deset tisíc diváků. Šířil se mýtus, že tým postavili z Kanaďanů působících na Ostrovech, ale až na dvě výjimky šlo o rodilé Brity se zkušenostmi ze zámoří. Kanada vyhrála všechny čtyři předchozí olympiády a o prvenství ji připravili jen Američané na MS 1933 v Praze. První porážka s týmem ze starého kontinentu ji připravila v konečném důsledku o zlato, na trůn poprvé usedl tým z Evropy. Britům podlehla v semifinálové skupině a ztrátu už nedohnala. Brankář Jimmy Foster chytal životní zápas, Edgar Brenchley rozhodl gólem na 2:1 minutu před koncem. Britové jistili prvenství až remízou s USA v posledním zápase, který i po třech nastaveních skončil bez branek.
Věříte v zázraky? Ano
Lake Placid 1980
O největší senzaci v historii mezinárodního hokeje se postaral tehdy neznámý trenér Herb Brooks s partou studentů. Američané v základní skupině prohráli se Švédskem 2:4, celek Československa přejeli 7:3. Ve finálové části skolili neporazitelnou Rudou mašinu ze SSSR. Jejich vítězství vešlo do dějin jako Zázrak na ledě. Mladý celek USA třikrát prohrával. Na 2:2 vyrovnával Mark Johnson se sirénou, Rusové zamířili do šatny, ale museli se vrátit. Rozhodující gól na 4:3 dal „nepřekonatelnému“ Treťjakovi v čase 50:00 Mike Eruzione. Triumf ztvrdili Američané vítězstvím 4:2 nad Finskem, tři góly dali v závěrečné části. V komunistických zemích se jejich úspěch oslavovat nesměl, pokud nejste pamětníci, zhlédněte hraný film nebo dokument od Netflixu.
Klička na poštovní známce
Lillehammer 1994
České naděje skončily v 66. minutě čtvrtfinále dorážkou Paula Kariyi po vyhraném buly Petra Nedvěda, který hrál za Kanadu. K prvnímu zisku zlata od roku 1952 jí dělilo 109 vteřin, než Švédové ve finále vyrovnali na 2:2. Drama vyvrcholilo nájezdy. Nedvěd a Kariya proměnili, ale nikdo další už Tommyho Sala nepřekonal. Tre kronor se dotáhli zásluhou Magnuse Svenssona a Petera Forsberga, který se dostal na řadu znovu v sedmé sérii. Pohybem těla si stáhl Coreyho Hirsche k pravé tyčce, čepel však vrátil nalevo a vsunul puk pod lapačkou za záda kanadského brankáře. Švédsko poprvé získalo olympijské zlato, fintu 20letého útočníka zvěčnili na poštovní známce. Už dřív ji předvedli jiní hráči, od Lillehammeru se jí však začalo říkat Forsbergova klička.
Haškova helma a nejlepší scénář
Nagano 1998
Obránce Petr Svoboda v 18 letech emigroval z komunistického Československa, aby mohl hrát NHL. Na olympiádě v Naganu debutoval v reprezentaci, bylo mu 32 let. Jeho střela ve finále pečetila největší triumf historie. Čechům nikdo nevěřil, k vítězství byly předurčeny jiné týmy. Ale první olympiádu s účastí hráčů NHL vyhráli oni a porazili všechny favority. Jen ve skupině prohráli těsně s Ruskem. Kamenskij ustřelil Dominiku Haškovi kus helmy, ten si nasadil černou přilbu z Buffala a český tým už neprohrál. Ve čtvrtfinále vychytal Američany, ti po vyřazení poničili zařízení v olympijské vesnici. V semifinále Kanada vyrovnala 63 sekund před koncem. V rozstřelu proměnil Robert Reichel, zbytek zařídil Dominátor. Nedal se vymyslet lepší scénář, než aby velké finále rozhodl Petr Svoboda. Hráč s jeho příjmením, historií, a ještě proti Rusům.
ProKopat se dál
Salt Lake City 2002
Jedno z největších překvapení v historii se zrodilo ve čtvrtfinále Švédů s Běloruskem. Tým Tre kronor ovládl základní skupinu, porazil Kanadu, Česko a Německo. Bělorusko se do hlavního turnaje probojovalo z kvalifikace a ve skupině třikrát prohrálo. Proti Tre kronor outsideři dvakrát vedli, ale když ve třetí části vyrovnal Mats Sundin na 3:3, zdál se být osud zpečetěn. Necelé tři minuty před koncem vyslal obránce Vladimir Kopat dalekonosnou ránu z půlky hřiště. Tommy Salo se snažil vysoký puk zasáhnout lapačkou vedle hlavy, jenže kotouč se mu odrazil do zad a doskákal za čáru. Po tomhle kopanci se stal v rodné zemi veřejným nepřítelem číslo jedna. Dál se prokopali Bělorusové. Potom už zase nic nevyhráli a skončili čtvrtí.
Zlato za dolar
Vancouver 2010
Zvláštní rituál zavedli od roku 2002 kanadští hokejisté. Do ledu v hale, kde se hrál turnaj, zalili jednodolarovou minci, zvanou Loonie podle vodního ptáka podobného kachně, který je na ní zobrazen. Od roku 1952 marně čekali na olympijský triumf. Kanadský ledař Trent Evans, který o padesát let později chystal led na turnaji v Salt Lake City, se rozhodl potají pomoci talismanem. Na středu hřiště ukryl pod led amulet. Kanadě tehdy dolar skutečně pomohla ke zlatu, ve finále porazili USA až symbolicky 5:2. Svůj turnaj vyhrály i hokejistky. Od té doby „lucky loonie“ nechyběl na žádné významné hokejové akci. Štěstěnu uplatili Kanaďané i na Hrách ve Vancouveru 2010, dostala se do Hockey Hall of Fame v Torontu.
Němci měli senzaci na dosah
Pchjongčchang 2018
Do té doby poslední medaili na velkém turnaji získala někdejší SRN na hrách v Innsbrucku 1976, kam nepřijeli Švédové, Kanada se šestý rok držela mimo mezinárodní dění. V korejském Pchjongčchangu poprvé od Nagana 1998 chyběli hráči NHL. Němci ve skupině padli se Švédy i Finy, Norsko zdolali až po nájezdech. Jenže v play off vyřadili Švýcary po prodloužení a následně i Švédsko. V semifinále uhájili proti Kanadě vedení 4:3 a do bitvy o zlato šli proti týmu nazvanému Olympijští sportovci Ruska. Po 57 minutách měli Němci senzaci na dosah. Jonas Müller je poslal poprvé do vedení. Jenže 55 sekund před koncem vyrovnal Nikita Gusev a zlaté sny zmařil po deseti minutách prodloužení Kirill Kaprizov gólem z přesilovky.
Slovenské štěstí z bufetu
Peking 2022
Ani do Číny hráči NHL nepřijeli. Světu vládli Finové s efektivním obranným systémem. Po dvou titulech a stříbru ze šampionátů přidali hokejisté Suomi v roce 2022 zlatý double. Vyhráli olympiádu a následně i MS. Historický úspěch pod pěti kruhy si zajistili vítězstvím 2:1 nad týmem s názvem Ruský olympijský výbor (ROC). O senzaci se postarali Slováci. Ve skupině porazili jen Lotyšsko. Ale v předkole uťali Němce, proti USA vyrovnali v poslední minutě a postoupili po nájezdech. Finští betonáři jim nedopřáli dát ani gól, ale v zápase o bronz Slováci zaskočili Švédy výhrou 4:0. Dvěma trefami pomohl 17letý Juraj Slafkovský, s celkem sedmi brankami se stal nejlepším střelcem turnaje. „Když je štěstí na vaší straně, padne to tam i z bufetu,“ řekl.