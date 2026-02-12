Předplatné

Sport Magazín: Hokejová máma Nestrašilová i plakát olympijské vítězky Maděrové

Video placeholder
Sport Magazín a rozhovor s Hokejovou mámou Lucií Nestrašilovou • Zdroj: isportTV
Hokejová máma Lucie Nestrašilová na titulce aktuálního Sport Magazínu
Plakát zlaté medailistky Zuzany Maděrové v aktuálním Sport Magazínu
Fotogalerie
Hokej
Už v pátek vychází Sport Magazín a rozhovor s Hokejovou mámou Lucií Nestrašilovou v seriálu Branky, děti, rodiče. Reagujeme na velkolepé olympijské úspěchy: plakát snowboardové šampionky Zuzany Maděrové a rozhovor s tátou rychlobruslařské komety Metoděje Jílka. Zaujme i Lucie Šafářová a bojovník David Kozma. Deník Sport s magazínem kupujte v pátek na stáncích nebo na iKiosek.cz/Sport.

Co taky najdete v páteční příloze deníku Sport:

  • Rozhovor: Lucie Nestrašilová / Branky, děti, rodiče
  • Plakát & Uniklo z facebooku: Zuzana Maděrová / olympijská vítězka
  • Rozhovor: Ondřej Jílek / otec stříbrného medailisty Metoděje
  • Z jiného úhlu: Lucie Šafářová / po Australian Open
  • Rozhovor: David Kozma / před osudovou bitvou
  • Test: Audi A5
  • TV program: všechny sportovní stanice

Plakát zlaté medailistky Zuzany Maděrové v aktuálním Sport Magazínu

Hokejová máma Lucie Nestrašilová na titulce aktuálního Sport Magazínu

