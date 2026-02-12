Sport Magazín: Hokejová máma Nestrašilová i plakát olympijské vítězky Maděrové
Sport Magazín a rozhovor s Hokejovou mámou Lucií Nestrašilovou • Zdroj: isportTV
Už v pátek vychází Sport Magazín a rozhovor s Hokejovou mámou Lucií Nestrašilovou v seriálu Branky, děti, rodiče. Reagujeme na velkolepé olympijské úspěchy: plakát snowboardové šampionky Zuzany Maděrové a rozhovor s tátou rychlobruslařské komety Metoděje Jílka. Zaujme i Lucie Šafářová a bojovník David Kozma. Deník Sport s magazínem kupujte v pátek na stáncích nebo na iKiosek.cz/Sport.
Co taky najdete v páteční příloze deníku Sport:
- Rozhovor: Lucie Nestrašilová / Branky, děti, rodiče
- Plakát & Uniklo z facebooku: Zuzana Maděrová / olympijská vítězka
- Rozhovor: Ondřej Jílek / otec stříbrného medailisty Metoděje
- Z jiného úhlu: Lucie Šafářová / po Australian Open
- Rozhovor: David Kozma / před osudovou bitvou
- Test: Audi A5
- TV program: všechny sportovní stanice
Plakát zlaté medailistky Zuzany Maděrové v aktuálním Sport Magazínu