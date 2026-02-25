Čím začít, aby český hokej dohnal svět. Dobrý kouč nemůže trénovat lemply
Národní tým málem způsobil senzaci vyřazením mocné Kanady ve čtvrtfinále milánské olympiády. Český fanoušek litoval Rulíkovu družinu, že nedotáhl do konce působivé tažení. Ale co dál? Má snad národní sport udržovat při životě alibi, že skvěle bojující mužstvo (v ten den) nepustili dál nepřesní sudí, anebo si osmé místo správně analyzovat, což hokej dovede jedině k novému pohledu na jeho fungování? A které vychází z nutnosti prosadit klíčové strategické změny už od žákovských kategorií spojené s potřebou volného hráčského pohybu. Velké téma pro podcast Zimák, kde chvílemi i horlivě diskutovali Radek Duda, Zbyněk Irgl, Martin Pešout a Miroslav Horák.
