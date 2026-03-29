Z obrany do branky, inspiroval ho Francouz. Trejbal v zámoří dominuje. Zraje pro NHL, zní
Začínal v obraně. Jenže potom viděl v Litvínově chytat Pavla Francouze a všechno bylo jinak. Tobiáš Trejbal se rozhodl postavit do branky. „Bylo mi snad deset let. Prostě jsem to chtěl zkusit. Francouz později začal chytat v NHL a já ho rád sledoval. Byl taky pravák jako já, i z toho důvodu jsem si přál být jako on,“ líčil svou proměnu pro nhl.com 18letý rodák z Mostu a velký příslib pro letošní draft.
Pavel Francouz působil v zámoří šest sezon. S Colorado Avalanche v roce 2022 získal Stanley Cup. Nyní pro klub skautuje brankáře. Na radaru má zajisté i Tobiáše Trejbala, který jako nováček prožívá výtečnou sezonu v Youngstownu. V americké juniorce USHL patří k absolutní špičce.
Vysoko se pohybuje i v prognózách pro draft NHL koncem června v Buffalu. Je vysoký (193 cm), mentálně silný, umí si dobře najít puk v hustém provozu, pohybuje se efektivně. Čtyři z pětice nejlepších brankářů podle severoamerického žebříčku Centrálního Scoutingu NHL jsou Češi. Tři chytají v opačném gardu: třetí Trejbal, pátý Tobiáš Tvrzník a druhý Michal Oršulák, jenž pomohl dvacítce ke stříbrným medailím na juniorském šampionátu v Minnesotě. Na čtvrtou pozici se vklínil ještě levák Jan Larys.
„Má všechny předpoklady a taky výšku,“ prohlásil o Trejbalovi bývalý skvělý gólman Al Jensen, který pracuje pro Centra Scouting Bureau. Viděl ho chytat v USA Hockey All-American Game 2026 v Plymouthu, kde Trejbal předvedl výkon hodný jeho vzoru Pavla Francouze.
„Je vyrovnaný a má v sobě pozitivní sebejistotu. Ohromilo mě, jak dovede ovládat puk na hokejce. Při šancích se umí udržet v pozici a zachovat trpělivost. Dobře vyjíždí, sleduje puky a má správný cit pro hru. Ten kluk je dobrý,“ otipoval Jensen českého mladíka.
Na skok v extralize
Talentovaný Trejbal před odchodem za oceán stihl jeden zápas za áčko Litvínova v extralize a další na mistrovství světa do 18 let. Trenér Phantoms Ryan Ward uvedl, že se svým trenérským štábem vynaložil značné úsilí, aby Trejbala získal. V minulé sezoně za Youngstown nastupoval Adam Benák a počínal si výtečně. Ve čtvrtém kole draftu NHL si pak útočníka z Plzně vybral tým Minnesota Wild. Phantoms každé léto v Česku pořádají hokejový kemp. Když Ward viděl Trejbala, nabyl přesvědčení, že bude schopen nastoupit rovnou jako legitimní jednička.
„Jen tak něco ho nerozhodí, přijde vám, že je neotřesitelný,“ řekl. „Když dostane gól, hned se soustředí na příští puk. Co se týče myšlení, zraje v brankáře pro NHL. Kdykoli přijdou hráči z Evropy, musí si zvykat na spoustu věcí, žijí daleko od domova. Tobiáš tuhle změnu zvládl velmi dobře,“ dodal.
Trejbal jako nováček ve 40 zápasech USHL vychytal 28 výher plus tři v prodloužení. Udržel si průměr 2,15 gólu na zápas a úspěšnost zákroků 91,6 procenta. Třikrát uhájil nulu. Od příštího ročníku by měl nastupovat za Univerzitu Massachusetts. Celku NCAA se upsal už předloni. „UMass byli vlastně důvod, proč jsem se rozhodl strávit jednu sezonu v USHL. Abych si vyzkoušel americký hokej,“ přiznal.
Podle svého stávajícího kouče Warda má vlastnosti, které se mu budou hodit na dalším levelu. „Myslím, že Toby málokdy ztratí kontrolu nad svou brankou. Je extrémně soutěživý, jeho mentální síla se blíží úrovni NHL. Taky je velký, technicky i fyzicky zdatný. Pevně věřím, že ten kluk se stane v určité fázi své kariéry jedničkou v NHL. Když stojí v brance, víme, že si můžeme věřit. Cítíme, že máme šanci vyhrát zápas,“ vykládal Ward.
Posledním gólmanem, u nějž prý zažil podobný pocit, byl Jacob Fowler. Za Youngstown čapal v letech 2020 až 2023 a nyní se tlačí do branky Montreal Canadiens. „V NHL si vede skvěle. Myslím, že Toby se mu velmi podobá,“ pravil kouč Phantoms.
Top 5 brankářů pro draft NHL 2026 (severoamerické soutěže)
Pořadí
Brankář
Země
Tým
Soutěž
1.
Brady Knowling
USA
USA U18 (NTDP)
USHL
2.
Michal Oršulák
Česko
Prince Albert
WHL
3.
Tobiáš Trejbal
Česko
Youngstown
USHL
4.
Jan Larys
Česko
Drummondville
QMJHL
5.
Tobiáš Tvrzník
Česko
Wenatchee
WHL