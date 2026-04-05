Plekanec otevřeně o tajích trenéřiny: Poker face? Vychovalo mě 15 let v Montrealu
Před třemi lety končil s hraním, už si nechtěl dát huntovat záda. Říkal si, že by rád zůstal u hokeje, ale na nic netlačil. A podívejte, co všechno se událo. Tomáš Plekanec si získal respekt a velké renomé už i jako trenér, přitom se za něj nepovažuje. Někdejší útočník oživil Kladno, které dovedl do play off, tři roky působí u reprezentace, s níž slavil zlato. Jak na profesi nahlíží? Proč jako hráč držel hubu? A jak reagoval na možnost převzít národní tým v roli šéfa?
Když ho posloucháte, nedivíte se, proč je o jeho služby takový zájem. V NHL odehrál tisíc zápasů, prošel si Montrealem, který ho psychicky zocelil. „Vychoval mě v tom, že člověk nesmí být ani moc nahoře, ani dole,“ hlásí bývalý kapitán národního týmu pro Sport Magazín.
Během hodinového povídání vysvětluje, proč trenér nikdy nesmí hráči říkat, jak to hrával on, nebo proč je neustále nutné mít pokoru. „Tahle práce je hrozně vrtkavá. Je to o lidech, nahoru a dolů. Nesmíš si myslet, že uděláš úspěch a už nad tebe není,“ tvrdí muž, jenž se z pozice hlavního kouče přesune u Rytířů zpátky do role asistenta Radima Rulíka.
Když jste končil s hokejem, na podzim 2023, měl jste už tehdy takové trenérské ambice?
„To by mě vůbec nenapadlo. Fakt ne. Neměl jsem nalajnovanou žádnou časovou osu, pochopitelně pro mě byla a je priorita rodina. Říkal jsem si, že bych se rád motal kolem hokeje. Už ke konci kariéry mě bavilo sledovat tréninky, kdo jak koučuje… Ale neměl jsem přesně dané, co a kde chci dělat.“
A vidíte. Od té doby už jste tři roky asistentem u reprezentace, Kladno vedete jako sportovní ředitel a coby hlavní kouč jste ho dovedl do předkola play off.
„Vidíte, jak se to sešlo. (smích) Prostě se to vyvinulo přirozeně, na nic jsem netlačil, nikam jsem se necpal. Když mě Tomáš Drastil (většinový vlastník Rytířů) oslovil, jestli bych mu nepomohl se sportovní stránkou, říkal jsem mu, že mám rodinu a půjdu do toho jedině v případě, abych se jí mohl věnovat. Domluvili jsme se, vyšel mi vstříc. A že jsem nakonec stál i na střídačce? V prosinci to došlo do situace, kdy jsme museli zareagovat.“
A vy jste nahradil Davida Čermáka, který v minulých letech vedl i vás.
„Bylo to nepříjemné, o to víc pro mě. Je třeba mu poděkovat, že do toho vůbec šel, protože v minulých letech nebyl nikdo, kdo by chtěl Kladno trénovat. On se nebál. Ale pak to došlo do situace, kdy jsme to museli řešit. Já do toho skočil rovnýma nohama, předtím jsem hlavního trenéra nikdy nedělal. Nevěděl jsem, jak mě kluci vezmou, jak to bude probíhat.“
Šlo to skvěle, tým se pod vámi zvedl a došli jste až do předkola play off, kde jste potrápili Spartu. Kdy se ve vás vůbec probudily trenérské pudy?
„Když je člověk mladý, nepřemýšlí o tom. V hlavě má jediné - aby hrál co nejlíp. Až po třicítce jsem začal pomalu přemýšlet, co budu dělat dál. Mě vždycky bavilo sledovat trenéry. Jak reagují na střídačce, jak mluví s hráči, jak vedou porady, co dělají, když se nedaří. Říkal jsem si, že by mě to bavilo. Ale neměl jsem žádný konkrétní plán.“
Navíc dobře víte, jak je trenérská branže někdy nevyzpytatelná.
„To si uvědomuju. Jako kouč musíš být