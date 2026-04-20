Velký smutek ve Varech, zemřel mladík (†19). V dorostu byl kapitánem, dělal i rozhodčího
Karlovarský hokej zasáhla velmi smutná zpráva. Ve věku pouhých 19 let náhle zemřel Ondřej Příplata, bývalý kapitán ligového dorostu HC Energie Karlovy Vary. Klub o jeho odchodu informoval s tím, že příčina úmrtí nebyla zveřejněna.
Příplata byl s karlovarským klubem spojený od dětství. S hokejem začínal už jako pětiletý v přípravce a postupně prošel všemi mládežnickými kategoriemi až do ligového dorostu, kde dokonce nosil kapitánské „céčko“.
V posledních letech působil také v juniorském B týmu v Sokolově a vedle hráčské kariéry se věnoval i rozhodcovské činnosti. Jeho tatínek působí ve Varech jako vedoucí týmů, hokej hraje i jeho mladší bratr Vojtěch, aktuálně v kategorii U15.
Klub vyjádřil upřímnou soustrast celé jeho rodině a blízkým.