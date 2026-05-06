Tomek o průlomu: Tohle je víc než sen… Hokejky nechce dlouho vidět, promluvil i k repre
Bronzová medaile s Karlovými Vary. Bronz na šampionátu osmnáctek. Nejlepší nováček sezony. A vítěz Zlaté helmy. Na sedmnáct let dobrý, ne? „To je ještě víc než sen,“ usmál se útočník Petr Tomek, který si v pondělí prožil další premiéru. Stál na pódiu v rámci galavečeru Tipsport extraligy, ale i tam ukázal, že vedle hokeje se nebojí ani veřejně mluvit. „Ale poprvý jsem byl celkem nervózní,“ říkal pak v rozhovoru pro deník Sport a web iSport. Vyjádřil se i k tomu, že nedostal pozvánku od seniorské reprezentace.
Jestli se o někom může říct, že se mu život převrátil naruby, je to on. Kdo ho znal před sezonou? Jen experti. Teď je tenhle 17letý sympatický klučina mužem, jehož jméno registruje široká veřejnost. A učí se i jeho přezvídku Pegas. „Moc si toho vážím. Ale jediné, co můžu dělat, je makat dál,“ říkal skromně poté, co držel v ruce dvě ocenění. Za nováčka a za nejhezčí akci. Tou byl jeho gól přes celé hřiště proti Liberci.
Jak jste si večer užil?
„Je to zase něco nového, další premiéra. Abych řekl pravdu, když jsem šel na pódium poprvý, byl jsem nervózní. Ale mám dojem, že jsem to celkem zvládl. Napodruhé už jsem si víc věřil a strašně jsem si to užil. Bylo to pěkný.“
Co pro vás ocenění znamená?
„Strašně moc si toho vážím. A děkuju všem fanouškům, kteří hlasovali. I redaktorům České televize, že mě vybrali jako nováčka. Jsem rád, že se ukázal výsledek mojí cesty. Jak na sobě makám. Věřím, že víc to ani nejde, žádné výčitky nemám.“
Udělal jste kus práce.
„Za rok jsem se neskutečně posunul – ať na ledě, nebo i jako osobnost mimo. Někdy si říkám, jestli to není jenom sen… (směje se) Snad to bude pokračovat, i když to třeba nemusí být pořád tak pěkný. Ale věřím, že když pro to udělám maximum, nebudu nikdy ničeho litovat.“
Jste připravený, že druhá sezona bývá vždycky záludnější? Je snadnější vylétnout, překvapit, než to potom potvrzovat.
„Ano, jsem. Je to hokej. A v něm nikdy nemůžete plánovat. Může se stát cokoliv, v hlavě jsem nachystaný na všechny scénáře. Ať už budou pěkné, nebo ne, budu se snažit je překonat a ze všeho se vrátit silnější.“
Kouč Radim Rulík vás nakonec nevzal do přípravy na šampionát kvůli nabitému programu, že byste nestihl zregenerovat. Jste s tím smířený?
„Já to popravdě moc neřeším. Není to v mé moci, je to na trenérech a jiných lidech. Samozřejmě by to bylo pěkný, ale já to neovlivním. Mám ve své moci akorát výkony na ledě.“
Ale budete fandit, ne?
„Samozřejmě. Vždycky budu fandit. A kdykoliv dostanu možnost obléct národní dres, budu bojovat za Česko. V jakékoliv kategorii.“
Chci si zahrát golf, zakopat fotbal. Pořád jsem dítě
I trenér Radim Rulík říkal, že máte všechno před sebou a váš čas přijde.
„Nechci moc koukat dopředu. Jestli něco mám před sebou, nebo ne. Člověk nemá nikdy nic jistého, musí pro to udělat maximum. Uvidíme, třeba se to jednou povede. Snad ani nemusím povídat, že už jenom to, jak jsem oblékl dres na osmnáctkách, byla pro mě neuvěřitelná čest.“
Co teď? Čeká vás dovolená?
„No, to ne, čeká mě rušný období ve škole. Až první nebo druhý týden v červenci jedeme na dovolenou.“
V jakém jste ročníku na sportovním gymnáziu?
„Ve druhém.“
Nebudou k vám učitelé trochu shovívavější po tom všem, co jste v sezoně dokázal?
„Abych řekl pravdu, ve druhém pololetí jsem to nedokázal skloubit s play off. A potom jsem byl pryč s osmnáctkou. Tak ještě uvidíme. Zvažuju, jestli ještě nepřestoupím jinam, abych si to dodělal dálkově. Ale jisté je, že pro to udělám maximum, abych mohl jít do dalšího ročníku.“
Vzdělání je důležité, že?
„Ano, vím. V mém věku je to nejdůležitější. Táta i máma mi to neustále opakují. Sami o tom vědí svý, už si to prožili, já to mám všechno před sebou.“
Jak dlouho vydržíte bez hokeje?
„Věřím, že dlouho. Abych řekl pravdu, mám náročnou přípravu hokejek. Stříkám si je, obmotávám. Což už mě ke konci sezony vůbec nebavilo. Omotal jsem ji jenom v případě, kdy to bylo nutný, nastříkat jsem musel pořád, abych dodržel rituál. Ale jsem rád, že teď ji nevezmu dlouho do ruky. Navíc i tělo potřebuje trochu oddychu od hokeje.“
A co budete dělat mimo to, že se budete učit?
„Chci si zahrát golf, zakopat fotbal. Pořád jsem dítě, takže tyhle věci si budu užívat.“