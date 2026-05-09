Erbanová: Nemůžeme z každého dělat McDavida. Mluví o své cestě i roli v hokeji
Občas se jí stane, že někdo přijde a zeptá se: Ještě děláte rychlobruslení? A co hokej, hrajete pořád? Karolína Erbanová, medailistka z vrcholných akcí v obou sportech, sešla širší veřejnosti z očí. Ale je zpět. Jako dovednostní trenérka, kterou do velkého hokeje zasvětil Radek Duda. „Dal mi kredit,“ přiznává. V obsáhlém rozhovoru pro Sport Magazín se vrací i ke své kariéře a vysvětluje, proč by nic nezmohla omluva od někdejšího rychlobruslařského kouče Petra Nováka.
V branži už si dokázala vybudovat výborné renomé. Bývalá rychlobruslařka v Jižní Koreji (2018) získala olympijský bronz ve sprintu na 500 metrů, na oválu patřila k absolutní elitě. Pak si vyzkoušela i hokej, získala bronz na mistrovství světa (2022). Veškeré nabyté zkušenosti teď vkládá do skills tréninků, při nichž se věnuje nejen dětem. Zároveň jako asistentka působí u ženské reprezentační šestnáctky. Na techniku bruslení je expert, její věhlas se rozrůstá.
Rozhovor probíhal v Icerinku v pražských Strašnicích, kde se před desátou usadila za stůl. „Doufám, že nedostanu hlad. V tom případě dovedu být hrozně nepříjemná,“ pousmála se 33letá někdejší šampionka, která se nikdy nebála jít vlastní cestou. Třeba když odešla do Nizozemska, aby dokráčela k cíli. K olympijské medaili. Také na to během hodiny padla řeč.
Vypadáte unaveně. Jak jsou tréninky, které vedete, náročné?
„Dost, protože i když nebruslíš, tak stojíš, neustále balancuješ. Není to, jako když si někam stoupneš v teniskách na zem. Navíc musím brzo vstávat, na což si pořád nedokážu zvyknout. Doufám, že s přibývajícími roky to bude lepší.“
V kolik vylézáte z postele?
„V pět. Vím, že pro někoho je to normální, ale já s tím bojuju. Třeba v lednu, v únoru to je opravdu na dřeň. První trénink začíná v šest, potom se nakupí až čtyři jednotky dopoledne.“
Chytilo vás to?
„Je to trochu jiný druh trenérství než u ženské reprezentační šestnáctky, kde jsem jako asistent. Tam žiju s týmem. Tohle je hodně jeden na jednoho, chodím do podstaty bruslení. Snažím se to klientům předat, ale ne, abych jim něco ukázala, a oni se pak po mně opičili. Hlavní je, aby to pochopili. Co se děje v dopředné jízdě? Co při překládání? Co při bržděné bogně? Není to jenom slepé opakování. Důležité je, aby si sami hráči uvědomili, co a proč dělají. Aby to bylo co nejvíc efektivní.“
Jak jste se k tomu vlastně dostala?
„Když jsem skončila s rychlobruslením, chvíli jsem hrála v Jičíně florbal. Pak ještě chvíli hokej. Následně mě oslovila společnost ALVO, kterou vlastní hokejový agent Aleš Volek. Jako první se mi ozval Zbyněk Hrdel, bývalý hokejista, který zná moji mamku z Milevska, chodili spolu do školy. Jestli bych nepomohla s jedním hráčem. Vytipoval si mě a zeptal se, jestli bych se mu nechtěla věnovat. Mě to překvapilo a říkala jsem si: Ty jo, co tam jako budu dělat?“
Protože tehdy dovednostní trenéři ještě nebyli tak zavedení.
„No právě. On mi říkal, že v Americe už je to běžné. Hokejisti využívají experty z krasobruslení, což je dobře známé, ale i z rychlobruslení. Právě kvůli dopředné jízdě. Tak jsem na to kývla. Potom jsem se setkala s Radkem Dudou, který taky pro Aleše Volka pracuje, sám se vypracoval v uznávaného skills kouče. Ten si mě vzal zezačátku pod křídla, hodně jsme spolupracovali. Což trvá dál, i když teď už máme každý svoji klientelu, něco se nám prolíná. Plus je společný kemp přes léto.“
Začala jste se tomu věnovat už v době, kdy jste sama hrála hokej?
„V sezoně 2022/23 jsem nastupovala ve finské Hämeenlinně, potom se to postupně začalo prolínat. S aktivním hokejem už jsem musela skončit, zdraví bylo podlomené, rehabilitovala jsem. Začátky byly náročný, protože tělo už moc nechtělo stát na bruslích.“
Zároveň jste asistentkou u reprezentační šestnáctky. Jaké to je?
„Jiné. A super v tom, že tam jde o celý tým. U individuálních tréninků je to jiné, pomáháš s něčím dost specifickým. Věřím, že tomu rozumím a klientům mám co dát. Ale pořád je to jenom výseč jejich hokejového života. Jsem na ledě s pár lidmi, maximálně čtyřmi, víc se nedá zvládnout, abych se jim mohla věnovat. I tak to není velká skupina. U reprezentace je socializace větší, můžeme prožívat emoce, chodíme do společné bitvy, což je zápas. Zatímco u dovedností jsem jenom jeden dílek.“
Jak moc vám v začátcích pomohl Radek Duda?
„Hodně. Dudys mi víceméně otevřel hokejový svět. Nejdřív jsem si říkala, jestli je to vůbec reálný. Protože dovednostem se tehdy moc lidí nevěnovalo. Každý na to měl názor, pochopitelně ne všichni kladný. Spíš naopak. Tahle sféra se u nás rozjížděla pomalu. Pořád se spíš uplatňuje starší přístup, kdy se trénuje v rámci mužstva. Ale snad už víc hráčů ví to hlavní: že týmový trénink je skvělý, ale balíček dovedností, které by měli mít, pokud chtějí být nejlepší, nemohou nasbírat, když je na ledě naráz dvacet lidí. Dudys mě pak vzal i na jeho Dudu camp.“
Duda mi nejvíc pomohl tím, že...
Zaměřený na individuální rozvoj?
„Ano. Budeme mít už čtvrtý ročník. Začala jsem mu na něm pomáhat. A když potom někam odjížděl, pinknul na mě jednoho, dva kluky a nařídil mi: Postarej se o ně! Mně v tu chvíli běželo hlavou: Ty jo, dvacetiletý kluci, to bude zajímavý… Ale kdyby mě takhle nehodil do vody, možná se ještě doteď rozmýšlím, jestli do toho půjdu. Chvíli jsem měla půjčené klienty od něj, potom se to postupně rozkřiknulo a hlásili se další zájemci.“