Stejná odpověď na každou otázku? Liga napařila klubu pokutu: Vysoce neprofesionální
Kanadská Ontario Hockey League udělila týmu Barrie Colts pokutu 15 000 dolarů (asi 310 tisíc korun) za chování na zápase play off, které mělo poškodit vnímání ligy veřejností. Důvodem byly komentáře hlavního kouče Dylana Smoskowitze a spolukapitána Kashawna Aichesona po pondělním sedmém semifinále play off, v němž jejich tým porazil Brantford Bulldogs 5:0.
Na tiskové konferenci po sedmém zápase oba odpovídali na každou otázku větou: „To nikoho nezajímá, musíme víc makat,“ která je zároveň motivačním mottem Barrie Colts. K vítězství nad nejlepším týmem základní části a postupu do finále OHL proti Kitchener Rangers možná pomohlo. Záběry z tiskovky se v Kanadě staly hitem sociálních sítí. Vedení ligy se však stručné komentáře nelíbily vůbec.
„Tohle nebylo dobré. Očekáváme, že se budou chovat vhodným způsobem a budou komunikovat s médii na úrovni, kterou v lize očekáváme, stejně jako to dělali dosud. Očekáváme lepší interakci a správnou reprezentaci naší ligy, týmu i jich samotných,“ uvedl šéf ligy Bryan Crawford.
Juniorská soutěž posléze napařila Barrie pokutu a vydala prohlášení. „OHL vyžaduje od svých týmů a jejich personálu nejvyšší standardy profesionálního chování. Dotyčné komentáře po zápase byly shledány jako vysoce neprofesionální a odvedly medvědí službu oddaným zástupcům médií, kteří poskytují informace o Ontario Hockey League, neprospěly ani jim samotným,“ uvádí se v něm.
Příčinou trenérova rozhodnutí byla nespokojenost s tím, že nesměl vzít na tiskovku po zápase víc hráčů. Smoskowitz to v úterý vysvětlil v pořadu OverDrive na kanálu TSN a za incident se omluvil. Nejprve ale pochválil televizní talkshow a prozradil, že k jejím velkým fanouškům patří jeho otec. „To nikoho nezajímá,“ odpověděl se smíchem Jeff O´Neill, jeden z expertů ve studiu a bývalý útočník NHL.
„V první řadě chci říct, že to vzniklo z mého popudu a ten kluk se jen zachoval jako vzorný voják. Je to skvělý hráč, ale ještě lepší člověk. Neměl s tím jinak nic společného. Udělal jsem rozhodnutí, kterého moc lituju,“ prohlásil Smoskowitz.
Colts ve finále Východní konference proti Brantfordu s Adamem Benákem, Adamem Jiříčkem a Vladimírem Draveckým v sestavě prohrávali už 1:3 na zápasy. Ale vzpamatovali se a favorita série vyřadili.
„Bylo to velké vítězství. V Brantfordu se hraje velmi těžko, mají skvělý tým, zaslouží si úctu. Žijeme jako rodina, jako bratrstvo. Po vítězství jsem dostal nápad vzít celou svou rodinu na tiskovou konferenci. Aby tam byli všichni, s čepicemi šampionů Východní konference. Jenže místnost je moc malá. Bylo mi sděleno, že to nepůjde. Takže tiskovka proběhla jako obvykle. Moje velká chyba, kam se posunula. Musím si z toho vzít ponaučení a nést důsledky. Nebylo v tom nic proti OHL, médiím, proti nikomu,“ povídal trenér Barrie.
V prvním finálovém zápase OHL Colts prohráli v Kitcheneru 2:5. Rozhovor pro pořad Overdrive na TSN proběhl ještě před utkáním. Když se Smoskowitz vracel k obratu předchozí série s Brantfordem, ze studia se ho zeptali, co si z ní můžou jeho svěřenci vzít do bojů o titul Ontarijské ligy. „Zkrátka musíme víc makat,“ uteklo mu mimo jiné. Načež O´Neill zbystřil a začal bubnovat rukama o stůl.