Zemřel muž (†45), který změnil pohled na hokej. Smutní i šéf rozvoje NHL. Co se stalo?
Nebyl hvězdným hráčem ani uznávaným klubovým funkcionářem. Přesto se dá o Švédu Johanu Nilssonovi bez nadsázky říct, že změnil svět hokeje. Zakladatel populární hráčské databáze Elite Prospects usnadnil práci sportovním novinářům, skautům i manažerům a nadšencům nabídl pohled na hráčské statistiky, které nikde jinde nenajdou. Server, který navštěvuje okolo dvou milionů uživatelů týdně, ve čtvrtek zveřejnil na sociálních sítích zprávu o úmrtí duchovního otce projektu. Nilsson zemřel ve věku 45 let po dlouholetém boji s nemocí.
Těžko byste našli na světě hokejového fanouška, který na jeho webovou stránku nikdy nezavítal. Server Elite Prospects obsahuje přes milion hráčských profilů a návštěvníci na něm najdou informace o přestupech, draftové žebříčky a statistiky hvězd jako David Pastrňák i nadšenců z českých krajských soutěží.
Právě sem obvykle míří první kroky klubových manažerů, když potřebují získat informace o nějakém hráči. Osud webové databáze, kterou využívají i skauti a agenti, se přitom začal psát daleko skromněji.
„Všiml jsem si, že je jen velmi málo informací o švédských prospektech. Procházel jsem hodně severoamerických stránek a lidé se na nich ptali na Švédy, které jejich týmy draftovaly. Takže jsem viděl prostor pro to začít web, kam bych psal skautské reporty a články o švédských prospektech, kteří prošli draftem. Taková byla původní myšlenka, i když se liší od toho, co je z webu teď,“ popisoval Johan Nilsson před téměř sedmi lety, když Elite Prospects slavilo 20 let od založení.
Na začátku prosince 1999 tehdy osmnáctiletý Nilsson převedl myšlenku v realitu. Jako středoškolský student se zálibou v hokeji a tvoření webových stránek začal projekt, který změnil pohled na hráče a jejich statistiky. „Byl jsem velký hokejový nerd a přišlo mi zábavné a stimulující tvořit věci online,“ přiznával Švéd o dvacet let později.
Projekt původně spustil pod názvem SEL Prospects, až v roce 2003 získal web jméno, pod nímž je známý dodnes. „Tehdy jsem byl na vysoké škole a získal pokročilejší programovací dovednosti. Naučil jsem se o databázích a dynamických webech,“ popisoval Nilsson s odstupem.
Skutečný průlom serveru přišel s přidáním informací o hráčských přestupech. Sám Nilsson ručně procházel klubové a ligové stránky a získané zprávy o přesunech vkládal na Elite Prospects. „Každý den jsem začínal tak, že jsem procházel stovky různých webů ze stovky různých zemí a snažil se zachytit spekulace a přestupy. Tak se z Elite Prospects stala přirozeně domácí stránka pro mnoho hokejových nerdů,“ vysvětloval Nilsson vzestup popularity.
Projekt zachránil investor
V té době pracoval jako stavební inženýr a projektový manažer pro burzu cenných papírů. Z provozu webu neměl ani korunu. I proto několikrát uvažoval, že celý projekt zastaví, blízko tomu byl v roce 2007. Pak ale do příběhu vstoupila společnost EverySport Media Group, která dodnes stránku vlastní. O pět let později si Nilsson splnil sen a z Elite Prospects se stalo jeho stálé zaměstnání.
„Příchod EverySport Media Group byla velmi důležitá věc. Kdyby se tedy nepřipojili, Elite Prospects už by tu nebylo. Měl jsem ho jako částečný úvazek a tak tomu bylo až do roku 2012. Z mého koníčku se stala práce na plný úvazek,“ ohlížel se Nilsson.
Od té chvíle zažil web další raketový růst. Postupně se na něm objevil ženský hokej i prémiový obsah. „Chceme mít reputaci jako IMDB (populární databáze filmů). Chceme být to samé v hokeji,“ vyhlašoval Nilsson v roce 2019.
Už v té době se zakladatel populárního webu potýkal s rakovinou tlustého střeva. S nemocí bojoval devět let, než jí ve středu 13. května podlehl. „To, co začalo jako vize poháněná hlubokou láskou k hokeji, vyrostlo v přední světovou hokejovou platformu, což je důkazem toho, jakým člověkem byl. Johan měl vzácnou kombinaci vlastností: ostrý intelekt, hluboké znalosti a laskavost, díky které se každý kolem něj cítil ceněný,“ rozloučil se uznávaný server se svým zakladatelem.
Nilsson po sobě zanechal manželku, dvě děti ve věku dvou a osmi let a unikátní projekt, který usnadňuje práci všem lidem v hokejovém prostředí a změnil pohled fanoušků na jejich oblíbený sport. „Hokejový svět se navždy změnil z velké části právě díky němu. Odpočívej v pokoji, Johane. A děkujeme,“ rozloučil se s Nilssonem zámořský insider Nathan Murdock.
„Elite Prospects a Johanovi vděčím za hodně od dob, kdy web vznikl. To, co se mu povedlo vytvořit na začátku 21. století, bylo úžasné. Mnoho díků. Moje myšlenky jsou s rodinou Elite Prospects,“ přidal se na síti X ředitel rozvoje v NHL Christopher Baker.