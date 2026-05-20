Jiří Mádl otevřeně: Snil o zlatě, zažil podraz. Co mu dal hokej pro život i film?
Mohl z něj být hokejista, který by dnes po boku Romana Červenky bojoval už jako 39letý matador národního týmu na mistrovství světa. Jenže život to nakonec zařídil úplně jinak. A vlastně velmi dobře. Jiří Mádl je dnes jednou z největších osobností českého filmu. Uznávaný herec, scénárista a režisér, jehož poslední film Vlny se objevil i na shortlistu při vyhlašování slavného Oscara. O čem ale snil jako kluk? Jaký hokejový podraz zažil? A co všechno rozhodlo o tom, že vyměnil svět na bruslích za svět před i za kamerou?
Neobyčejně upřímný rozhovor s Jiřím Mádlem vedli v podcastu Branky, děti, rodiče mistryně světa v lyžování Šárka Strachová a šéfredaktor iSportu Lukáš Tomek. A hned na jeho začátku se uznávaný filmař netajil tím, že jako kluk si přál jediné – být hokejistou.
„Miloval jsem hudbu, tancoval jsem a se starším bráchou jsme oba začali hrát na klavír. Jenomže pak přišla zlatá Vídeň 1996 a ta všechno změnila,“ vypráví Mádl s tím, že mu najednou bylo jasné, že jednu věc se v hokejové kabině nesmí dozvědět opravdu nikdo…
„To, že ve volném čase jsem vystupoval jako imitátor Michaela Jacksona,“ směje se.
Zranění, pauza a konkurs na Snowboarďáky
Přestože s hokejem v Českých Budějovicích začal relativně pozdě a neměl zrovna postavu ranaře, rychle se zlepšoval. Stal se kapitánem týmu, střílel góly. V televizi pak obdivoval malé, ale o to bojovnější a šikovnější, hráče. Kanaďana Thea Fleuryho, Rusa Pavla Bureho, Jiřího Hudlera nebo Roberta Langa.
„Ten jediný z nich byl docela urostlý. Ale byl to on, kdo dal ve finále ve Vídni dva góly. Od té doby jsem ho měl rád. Měl svůj styl, na ledě jste ho okamžitě poznali,“ vypráví Mádl.
Inspirací pro něj byl i legendární Jaromír Jágr. „Četl jsem si o jeho brutálních trénincích a zkoušel to dělat po něm. Byť jsem si tím i trošku ublížil, protože některá ta jeho cvičení by děti ve vývoji asi tolik dělat neměly,“ usmívá se.
Jeho totální zaujetí pro hokej nakonec nabouralo hned několik událostí. Tou první bylo vážné zranění lokte. „V přáteláku jsem si ho rozlámal asi na šest kusů,“ ukazuje ve studiu staré rány. A právě během nucené přestávky přišel první kontakt s filmem. A hned docela zásadní…
„Tuším, že mamka si v televizi všimla konkurzu na film Snowboarďáci. Zkusil jsem to a vybrali mě,“ popisuje Mádl roli, která mu společně s Vojtou Kotkem okamžitě přinesla obrovskou popularitu i dilema.
Hokej, nebo film?
„Tak nějak jsem už tehdy tušil, že na reprezentaci to nebude a tady mi najednou chodily nabídky na fakt velké role. A tak jsem jeden den musel předstoupit v kabině před kluky a říct jim, že teď asi budu chvíli hercem,“ směje se.
Trenérova „logika“: Chceš hrát? Tak zaplať
K rozhodnutí mu nejspíš pomohla i příhoda, která je i zpětně obžalobou tehdejších hokejových poměrů. „V jedné chvíli jsem najednou téměř úplně přestal hrát. Nechápal jsem proč, ale najednou mě trenér prostě skoro nestavěl,“ popisuje Mádl.
Trápil se, marně hledal důvody, přestával si věřit a nakonec i sám cítil, že mu hokej nejde jako dřív. „Dělal jsem už fakt na ledě kraviny a byl zoufalej. Táta se už pak na to nemohl dívat a řekl mi, co mu řekl trenér. Že prý mu už všichni něco dali, tak jestli chce, aby jeho syn hrál… Tehdy se to dělo asi docela často, nebyl jsem zdaleka jediný,“ krčí rameny.
Jak Jiří Mádl na otcovu otázku, jestli chce, aby trenérovi něco také dal, zareagoval? A co je v životě důležitější než to, co se nám stane?
Uznávaný herec, režisér i scénárista na to odpovídá v podcastu Branky, děti, rodiče s velkou otevřeností i nadhledem. Druhá část se pak navíc věnuje tomu, co Mádl objevil ve světě filmu. V čem mu sportovní základ pomohl i v nové profesi a jak se podobá či liší soustředění hokejového hráče a herce před klíčovým natáčením.
„Pro mě sport vždycky měl tu největší výhodu v tom, že to byla taková hra na život. Že tam jsou nějak daná pravidla, a když tomu něco dám, tak se to projeví. Ale taky nemusí a někdy je to nefér. A někdy je to nefér kvůli lidem, někdy je to nefér kvůli počasí. A že si tam člověk zvykne na porážky i výhry,“ říká Mádl na závěr upřímné zpovědi.
Zpovědi muže, který si sice nesplnil klukovský sen vyhrát zlatou olympijskou medaili, ale přesto v životě našel smysl, uplatnění a nakonec i uznání. I když o něj prý až tolik nejde…
Poslechněte si sami.
