Velký talent Michálek (16) zaujal skauty NHL. Tréninky se Spartou? Přišel za mnou pan Hyka...
Za poslední sezonu sehrál stovku zápasů, reprezentoval ve výběrech tří věkových kategorií. Nabitý ročník završil titulem s dorostem Sparty, ze šampionátu osmnáctek přivezl bronz. Jako nejmladší člen týmu měl druhý nejvyšší icetime. „Spíš jsem počítal, že pojedu jako sedmý bek nebo se podívám z tribuny. Ale trenéři mi dali důvěru a jsem rád, že jsem ji splatil,“ vrací se 16letý Matyáš Michálek v rozhovoru pro deník Sport. Podle skautů NHL se tak odskočený bek v jeho věku moc nevidí. Do draftu smí až za dva roky. Vypadá to, že by mohl být hodně vysoko.
V dorostu přečuhoval, posunul se do juniorky a už si zatrénoval s áčkem Sparty. V nové sezoně by za něj měl i naskočit. Pražský klub měl rád odmala, v NHL Boston. „Můj největší vzor byl Zdeno Chára. Stylem hry se mu moc nepodobám, ale líbil se mi jako hráč,“ říká Michálek. Odchovanec Neratovic měří v šestnácti letech 191 centimetrů. Řidičák ještě mít nemůže, z bydliště za Prahou jezdí do haly v Holešovicích městskou dopravou přes Kobylisy. Stejně jako před mnoha lety jeho idol, když ho přivezli z Trenčína.
Kteří obránci se vám ještě líbí?
„Určitě Cale Makar, jen není tak vysoký. A Victor Hedman, který je taky docela efektivní.“
Po kom jste se vytáhl vy?
„Asi po dědovi. Měří dost. Rodiče taky nemám malé, mamka je na ženskou taky docela vysoká.“
Hodně vysoký je taky Dan Vladař, který chytá v NHL za Philadlelphii. Prý jste příbuzní.
„Ano, je můj vzdálený bratranec. Taťka je bratranec jeho táty.“
O Vladařovi je známo, že ve fotbale fandí Spartě. Vy jste dokonce chodil do kotle?
„Když mi bylo čtrnáct nebo patnáct. S klukama z Neratovic jsme měli partičku, jednou jsme zašli do kotle, že zkusíme, jaké to je. Chytlo nás to a na Spartu jsme jezdili pořád. Chodili jsme tam asi dvě sezony, ale pak přestali. Kvůli hokeji, škole, další kluci mají i jiné koníčky.“
Je pravda, že vám to zakázali?
„Táta se bál, aby se mi hlavně něco nestalo. Dřív to tam možná bylo ostřejší. Ale já tam nikdy s nikým konflikt neměl. Když se chováte normálně, není důvod.“
Jiný sport než hokej jste nezkoušel?
„Když jsem byl malý, taťka mi dal na výběr, jestli chci hrát ragby nebo hokej. Šel jsem na led do Neratovic a už zůstal. Začínal jsem ve čtyřech letech. Neskutečně mi pomohl Martin Chabada, který to tam vedl.“
S rodiči zvažujeme přestup na individuál
V hokeji byla Sparta jasná volba?
„Popravdě jsem nepřemýšlel, že bych mohl hrát za Spartu. Jednu sezonu jsem strávil v Boleslavi. Všechno super, jenže v deváté třídě, když jsem hrál za