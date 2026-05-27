Hrdinovi z Nagana děkuje Montreal za záchranu koučovy kariéry. Svoboda vypráví: To bylo tak…
Pokud k tomu máte prostředky a vůbec všechny další možnosti, zaleťte si v těchto dnech do Montrealu. Svou představu o nefalšované hokejové horečce si vynásobte stem, abyste zhruba pochopili, co vás čeká. Sídlo týmu Canadiens je hlavním městem světového hokeje, o to víc, pokud se zdejšímu souboru daří. Nebývá to často, ale zrovna teď ano. Hotová mánie.
Habs, jak se týmu přezdívá, válčí v konferenčním finále Stanley Cupu s Carolinou, v noci na úterý padli podruhé v prodloužení a ztrácí 1:2 na zápasy, což ovšem na obrovské koncentraci emocí a entuziasmu místních nic nemění. Ti dál věří. Montrealská euforie má i zásadní českou stopu díky brankáři Jakubu Dobešovi, jenž vychytal předchozí dva sedmé zápasy s Tampou Bay i Buffalem a u tamních fans je za opěvovaného hrdinu.
Ale není sám, komu zůstává Montreal vděčný. V podcastu Hockey with an Accent se dostalo poděkování Petru Svobodovi. Za co? Na autora zlatého olympijského gólu z Nagana 1998 vytáhli, že kdysi zachránil kariéru Martinu St. Louisovi, nynějšímu obletovanému kouči Canadiens. Někoho takového v klubu hledali hromadu let. Kouče, který by dokázal vytáhnout tým z šedivého průměru mezi absolutní špičku.
Moderátor Maxim Lapierre pozval Svobodu k sobě do podcastu i proto, že v příštích dnech uplyne 40 let od někdejšího triumfu klubu ve Stanley Cupu. Tehdy dvacetiletý Svoboda, jenž do Kanady emigroval o dva roky dříve, byl součástí týmu. A teď se sluchátky na uších čelil přání spíkra, aby zavzpomínal, jak kdysi maličkému kanadskému útočníkovi pomohl. „Myslím, že si to Marty asi pamatuje,“ pousmál se Svoboda a vrátil se o čtvrt století zpět do dění v týmu Tampy, kde se oba potkali.
Tehdy bylo St. Louisovi čtyřiadvacet, Svobodovi o deset roků víc a platil za mazáka. „Byl jsem v Tampě asi rok a půl. Byl to velmi mladý tým vedený Rickem Dudleym, naším trenérem byl Steve Ludzik. Ten si Martyho vyžádal z Calgary, které ho propustilo. Prvních deset dní se nedostal do sestavy. Jdu si takhle po utkání do sauny a vidím tam Martyho smutně sedět…“
Otázka času než se prosadíš
V tu dobu Svoboda nedokázal pořádně definovat, na koho se dívá. „Nevěděl jsem, jaký je to hráč, jen to, že kdysi hrával na vysoké škole a že teď vypadá dost nešťastně. Ale na tréninku jsem si všiml jeho dovednosti a talentu,“ povídal.
Svoboda se dal s útočníkem do řeči. „Říkal mi, že toho má plné zuby, hokej ho nebaví a že vyrazí hrát do Evropy.“
V tu chvíli přišla Svobodova chvíle. „Vydrž, protože pro tebe je jen otázka času, kdy se prosadíš,“ ubezpečil St. Louise.
Za pár dnů se Svoboda podle svých slov spojil s generálním manažerem Tampy Dudleym, aby si o St. Louisově mrzení promluvili. „Marty poté dostal větší šanci a postupně se posunul na úplně jinou úroveň, a to až ke kariéře hráče do Hall of Fame. Je to úžasný hráč a skvělý chlap,“ prohlásil Svoboda na adresu hokejového gentlemana, jenž nasbíral skvělých 1034 bodů v 1134 utkáních NHL a stal jedním z nejlepších útočníků své doby. Nehledě na handicap výšky 171 centimetrů.
Pomohl i Haškovi
Spíkr Lapierre ovšem na Svobodu vytáhl další eso z rukávu. Dominika Haška. A znovu Svobodovi přisoudil zásadní podíl na spáse jeho profesní dráhy. „Dominika jsem nezachránil, ale zachránil jsem jeho kariéru, protože se chystal udělat špatné rozhodnutí,“ pronesl Svoboda s tím, že šlo prakticky o totožný případ jako později u Martina St. Louise.
S Dominátorem se potkal v roce 1992 v Buffalu, kde tehdy vládl brankovišti Grant Fuhr. A to Haškovi nešlo pod vousy. „Bydleli jsme spolu na kempu, on přišel z Chicaga, já dorazil po výměně za Christiana Ruutu. Dominik byl v Buffalu dvojkou a jednoho dne mi povídá: Poslyš, jestli nedostanu místo v základní sestavě, končím, vracím se.“
To bylo něco na Svobodu, jenž tyhle řeči neměl moc rád. Sám utíkal z komunistického Československa v podstatě jako dítě, musel se protloukat úplně jiným světem, než na jaký byl zvyklý. „Tak jsem mu řekl: No tak, chlape! Pokud odsud jednou odejdeš, už se sem nevrátíš. Chápeš, co tím myslím?“
Haškovi nahrálo, že se Fuhr zranil na začátku sezony. „Nasadili Dominika a zbytek je historie,“ usmál se Svoboda nad startem fantastické kariéry českého gólmana, jenž se zařadil mezi nejlepší brankáře hokejové historie.