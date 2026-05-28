Slovenský hokej smutní. Zemřela legenda Slovanu Bratislava a mistr světa z Prahy (†80)

Zemřel hokejový mistr světa Milan Kužela (na snímku z 11. prosince 2004). Slovenskému obránci, který získal zlatou medaili na šampionátu v Praze v roce 1972, bylo 80 let
Zemřel hokejový mistr světa Milan Kužela. Slovenskému obránci, který získal zlatou medaili na šampionátu v Praze v roce 1972, bylo 80 let. O jeho úmrtí informoval web slovenského hokejového svazu.

Člen slovenské hokejové síně slávy strávil většinu kariéry ve Slovanu Bratislava. V československé nejvyšší soutěži debutoval v roce 1966, v bratislavském týmu strávil 25 sezon a v lize odehrál 532 zápasů, ve kterých vstřelil 62 gólů. V roce 1979 získal se Slovanem ligový titul.

Vedle zlata z MS 1972 měl Kužela na kontě ze světového šampionátu také dvě stříbra (1974, 1979) a bronz (1973). V reprezentačním dresu odehrál 86 zápasů a vstřelil pět gólů. Jako trenér posléze pracoval i v Německu, Švýcarsku a Itálii.

