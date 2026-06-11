Hokejoví šampioni na výstavě obrazů: Výborný a Palát pokřtili sbírku, útočník už trénuje
Zastupují drsný sport, k němuž občas patří i emoce nebo krev. Ale když je někdo opravdu dobrý, dokáže hokej povýšit na umění. Což byl právě případ Davida Výborného, někdejšího zlatého kapitána a pětinásobného mistra světa. Spolu s Ondřejem Palátem, šampionem z Prahy a dvojnásobným vítězem Stanley Cupu, ve středu nechyběli na slavnostním zahájení výstavy děl Ivana Sedliského. „Uměním jsme nepolíbení, ale je třeba občas zabrousit i do jiné oblasti,“ vysvětlil útočník Palát, který už se naplno vrhnul do přípravy na novou sezonu.
Jejich život je na ledě. Mezi mantinely, kde to duní, padají góly, rozdávají se rány. Tentokrát se postavili v centru Prahy před obrazy a slavnostně pokřtili publikaci o výstavě.
„Je potřeba občas zabrousit i do jiné oblasti. Rád jsem přijal pozvání,“ uvedl bývalý útočník Výborný krátce poté, co si spolu s Palátem a tvůrci výstavy připili šampaňským. Nechyběl ani Václav Černoch, spolumajitel úspěšné developerské firmy SKYHILL, kterou vede spolu s Výborným.
Jeho vášní je ale i umění, právě on se zasadil o vznik galerie, v níž je vystaveno celkem 115 děl Ivana Sedliského, výrazné osobnosti československého výtvarného umění. Proslul především portréty. Všechny obrazy pochází z Černochovy soukromé sbírky.
„Je úžasné, co se Vaškovi podařilo. Když nás oslovil, jestli nepřijdeme na vernisáž, rádi jsme souhlasili,“ vysvětlil Palát, útočník New York Islanders, jenž v únoru reprezentoval český tým na olympiádě v Miláně. A v roce 2024 získal zlato na domácím šampionátu.
Další kroky po kariéře
V pětatřiceti letech už pomalu začíná přemýšlet o tom, čemu se bude věnovat po kariéře. Proto před časem začal spolupracovat s Výborným právě v oblasti realit a teď se společností SKYHILL úzce spolupracuje. A Černoch, s Výborným její zakladatel, je iniciátorem projektu a zakladatelem galerie Ivan Sedliský Gallery v Michalské ulici na Praze 1.
Galerie je otevřena čtvrtek až neděle od 11 do 19 hodin, vstup je zdarma. Výstava potrvá do ledna 2028. Expozice vznikla u příležitosti 100. výročí narození autora obrazů.
„Je obdivuhodné, že se do toho Vašek pustil a tohle dokázal,“ říká o něm někdejší útočník Výborný, jenž vedle pěti zlatých na šampionátech i dvakrát vyhráli ligu se Spartou (1993 a 2000). A když oslavil před rokem padesátiny, k narozeninám od svého dlouholetého kamaráda dostal jeden z obrazů.
A co vlastně Černocha vedlo k tomu, že začal sbírat systematicky a cíleně malířovo dílo? Jeho otec totiž na konci 60. let koupil jeden ze Sedliského obrazů. Dílo viselo v obývacím pokoji, stalo se součástí rodinné paměti. A po otcově smrti se jeho syn rozhodl sbírku zkompletovat.
Už makám jako blázen
„Sbírka vznikala postupně a její základ je spojený s osobní rodinnou vzpomínkou. Nejde o kolekci určenou k prodeji, ale o snahu uchovat a zpřístupnit dílo autora, který si to zaslouží. Výstava je pro mě způsobem, jak tuto kapitolu českého umění vrátit tam, kam patří,“ říká Černoch, který ocenil, kolik lidí se přišlo na slavnostní otevření podívat.
Čas si našel také Palát, který už naplno začal trénovat na nadcházející sezonu. „Už makám jako blázen,“ pousmál se útočník, jenž má před sebou ještě roční kontrakt v Islanders. Minulá sezoně pro něj byla jako na houpačce, jeho vytížení po výměně z New Jersey Devils postupně klesalo.
Teď už ale kouká dopředu. Nejen na nadcházející ročník, ale i na život po kariéře. „Je super, že s námi spolupracuje. Už delší dobu investuje do realit a je vidět, že tomu rozumí,“ říká o něm Výborný, jehož společnost SKYHILL je velkým a respektovaným hráčem na českém realitním trhu.
A díky Černochovi výrazně podporuje také umění. „Je to taková moje srdcová záležitost,“ říká vášnivý sběratel.