Sport Magazín: režisér filmu Vlny, Fenomén Fotbal, drsná horolezkyně i plakát Menšíka
Už v pátek vychází Sport Magazín a rozhovor s Jiřím Mádlem, respektovaným režisérem filmu Vlny, o životní průpravě z hokeje. Seznamte se s pestrými výstupy z konference Fenomén Fotbal. Zaujme drsný příběh horolezkyně Aleny Čepelkové i rubrika Anny Satoranské, bonusem je plakát tenisové hvězdy Jakuba Menšíka. Deník Sport s magazínem kupujte v pátek na stáncích nebo na iKiosek.cz/Sport.
Co taky najdete v páteční příloze deníku Sport:
- Rozhovor: Jiří Mádl / režisér filmu Vlny nejen o hokeji
- Téma: Fenomén Fotbal / konference iSport.cz
- Příběh: Alena Čepelková / horolezkyně v Paměti národa
- Plakát: Jakub Menšík / semifinalista Roland Garros
- Z jiného úhlu: Anna Satoranská / ořechy a semínka
- Uniklo z facebooku: Neymar / pacient na MS
- Test: Chery / Tiggo 9
- TV program: všechny sportovní stanice