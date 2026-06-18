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Sport Magazín: režisér filmu Vlny, Fenomén Fotbal, drsná horolezkyně i plakát Menšíka

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Hokej
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Už v pátek vychází Sport Magazín a rozhovor s Jiřím Mádlem, respektovaným režisérem filmu Vlny, o životní průpravě z hokeje. Seznamte se s pestrými výstupy z konference Fenomén Fotbal. Zaujme drsný příběh horolezkyně Aleny Čepelkové i rubrika Anny Satoranské, bonusem je plakát tenisové hvězdy Jakuba Menšíka. Deník Sport s magazínem kupujte v pátek na stáncích nebo na iKiosek.cz/Sport.

Co taky najdete v páteční příloze deníku Sport:

  • Rozhovor: Jiří Mádl / režisér filmu Vlny nejen o hokeji
  • Téma: Fenomén Fotbal / konference iSport.cz
  • Příběh: Alena Čepelková / horolezkyně v Paměti národa
  • Plakát: Jakub Menšík / semifinalista Roland Garros
  • Z jiného úhlu: Anna Satoranská / ořechy a semínka
  • Uniklo z facebooku: Neymar / pacient na MS
  • Test: Chery / Tiggo 9
  • TV program: všechny sportovní stanice

Sport Magazín: režisér filmu Vlny, Fenomén Fotbal, drsná horolezkyně i plakát Menšíka

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