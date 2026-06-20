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Čihařovi WHL prospěla: Trenéři nám dávají volnost, Kings jsou spokojení. Co mu vytkli?

Vojtěch Čihař ve WHL
Vojtěch Čihař ve WHLZdroj: X / Alexander Legget
Vojtěcha Čihaře si v draftu NHL vybrali LA Kings z 59. místa, nyní podepsal nováčkovský kontrakt
Puk po velmi šťastném odrazu od Vojtěcha Čihaře míří do dánské branky
Český útočník Vojtěch Čihař vyčkává před dánskou brankou
Vojtěch Čihař uhání s pukem v zápase proti Kanadě
Talent Vojtěch Čihař z Karlových Varů
Talent Vojtěch Čihař z Karlových Varů
Talent Karlových Varů Vojtěch Čihař
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Filip Ardon
Hokej
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Jako první Čech v historii si odnesl cenu pro nejužitečnějšího hráče na šampionátu do dvaceti let. Vojtěch Čihař po stříbrné jízdě zakotvil za oceánem v Kelowně a v juniorské WHL pracoval na dalším rozvoji. „Nebyl jsem z extraligy tolik zvyklý hrát s pukem. Ke konci už jsem se nebál něco sám vymyslet,“ popisoval rozdíly devatenáctiletý talent. Na kempy Los Angeles už vyrazí jako majitel extraligového bronzu s Energií, kde uplynulý ročník odstartoval.

Už před minulým ročníkem řešil dilema. Na draftu si Vojtěcha Čihaře vybralo jako 59. v pořadí Los Angeles a vedení Kings se přiklánělo k variantě zámořské juniorky. Český talent ale upřednostnil extraligu dospělých v Karlových Varech a za oceán se vydal až po šampionátu dvacetiletých. „Bylo to neskutečné. Výborný zážitek zkusit si jinou ligu,“ ohlížel se po návratu domů za rozhodnutím odejít do WHL.

První půlsezona za mořem se jeví řečí čísel dobře. Čtyřicet zápasů a 44 bodů (18+26)je solidní vizitka. Panuje spokojenost?
„Za to, že se mi dařilo, jsem samozřejmě rád. Na začátku to nebylo úplně jednoduché, s hokejem jsem se sžíval, ale postupně se to zlepšovalo. Liga nebyla tak těžká, co se týče fyzičky a hry do těla, ale překvapilo mě, že v každém zápase byla minimálně jedna bitka. Hokejem fakt žijí, po bitce to tým nabudilo. Bylo to asi stejně rychlé jako extraliga, možná o něco rychlejší, ale systémově to nebylo takové jako v dospělém hokeji.“

Bitku jste si taky zkusil?
„Já takový nejsem, radši jsem se do ní nehrnul. Ale byl jsem připravený, že zkusím shodit rukavice, kdyby to přišlo. Ale moje role je jiná, snažil jsem se spíš dávat góly a body než se rvát.“

Dala vám zámořská juniorka proti extralize víc ofenzivní volnosti?
„Určitě. Trenéři hlavně první lajně dávají hodně volnou ruku. Musíme hrát podle nějakého systému, ale pak je to víceméně na nás od půlky hřiště do ofenzivního pásma. Dávají nám větší volnost.“

Pomáhá to člověku rozvíjet kreativitu?
„Rozhodně jo. Nebyl jsem z extraligy tolik zvyklý

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