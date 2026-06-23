Českému hokeji vládne Nečas! Útočník Colorada má poprvé Zlatou hokejku, sesadil Pastrňáka
Česko má nového hokejového krále. Je jím Martin Nečas! Útočník Colorada poprvé převzal Zlatou hokejku a sesadil z trůnu Davida Pastrňáka. Kanonýr Bostonu kraloval třikrát v řadě, celkově osmkrát z posledních devíti let. O osm bodů ho tentokrát porazil spoluhráč z olympijského týmu v Miláně a muž, který po boku hvězd v týmu Avalanche prožil životní sezonu. Pro Nečase je to premiérový triumf, v minulých třech letech skončil mezi nejlepšími třemi.
Čekalo se, že to bude boj. A že tentokrát by dlouholetý vládce a osminásobný vítěz mohl kapitulovat. Což se potvrdilo.
Už dvakrát skončil 27letý útočník Colorada druhý. V roce 2023 a loni to bylo právě za Pastrňákem. Když seděl za stolem, vždycky od novinářů padla otázka, co na to říká. Dokola opakoval, jak si to hvězdný útočník Bruins zaslouží, ale že v něm doutná motivaci ho jednou sesadit. Došlo k tomu letos. Zaslouženě.
Na dálku mu pogratuloval i Pastrňák, jenž se s moderátorem Liborem Boučkem spojil po telefonu. Po něm už přišel na řadu Nečas.
„Chtěl bych poděkovat všem, který byli součástí mojí cesty. I Nikky, která je se mnou v Denveru," řekl útočník Avalanche na pódiu a zmínil svou snoubenku.
Pak došlo i na těžší téma. „Je to pro mě trochu srdeční záležitost, tuhle trofej bych chtěl dát mým rodičům. Po olympiádě přišlo něco, kdy člověk zjistí, že život není jenom o hokeji. Ale o zdravíčku. Taťka byl v nemocnici po olympiádě, ale jsem rád, že tady může být. Je to bojovník,“ zmínil svého otce, jenž bojoval s vážným onemocněním.
Ale zatím je v boji úspěšný a mohl být přímo při slavnostním vyhlášení. Což je pro syna ta nejlepší zpráva...
„Po očku to sleduju, měl výbornou sezonu. A o trošku víc bych to přál Nečimu,“ uvedl ještě před začátkem slavnostního večera obránce Tomáš Galvas, jenž byl vyhlášený juniorem roku. Ve dvaceti letech patří k mimořádným talentům, už si zahrál i na světovém šampionátu.
Za rok by si přál, aby si svými výkony zasloužil ocenění v hlavní kategorii. „Hlavně, abych se mohl pořádně najíst na rautu,“ žertoval Galvas, který si na ledě počíná neohroženě. Je budoucností českého hokeje, což už ukázal ve Švýcarsku.
Na mistrovství, kde Češi vypadli ve čtvrtfinále, Nečas i Pastrňák chyběli. Držitel Zlaté hokejky měl práci v zámoří, s Avalanche se dostali do finále konference. Ale Nečas pomýšlel dál. Mnohem dál. Jasný vítěz základní části měl ambice na Stanley Cup, ještě závoru mu do cesty nekompromisně postavili Vegas Golden Knights. Ti vyhráli 4:0.
Nečas musel vstřebat velké zklamání. Pastrňák s Bruins vypadl hned v prvním kole, když nestačili na Buffalo. Na šampionát ve Švýcarsku už neměl sílu, navíc ho limitovalo poranění, takže se musel výjimečně omluvit.
Spolu s Nečasem zažili sezonu, v níž nasbírali sto bodů. Nečas (38+62) se na tuto prestižní metu dostal poprvé v kariéře, kanonýr Bruins (29+71) už počtvrté v řadě.
Na třetím místě skončil Tomáš Hertl, jenž získal 467 bodů. Z českých hráčů to v zámořské sezoně dotáhl nejdál. S Vegas se dostal až do finále Stanley Cupu, jenže po něm stál, stejně jako před deseti lety, na straně poražených. Ani tentokrát mu hokejový osud nepřál.
Na trůn vystoupali Carolina Hurricanes. Tedy mužstvo, jehož barvy dlouho hájil právě nejlepší český hokejista. Nečas byl ale v sezoně 2024/25 součástí mega výměny, která ho poslala do Colorada. A v něm zažil hokejovou renesanci.
Zářil vedle Nathana MacKinnona a bylo vidět, že mu angažmá skvěle sednulo. V čele ankety byl po prvním kole. Ale i Pastrňákova sezona se nesla v úspěšném duchu. I když Bruins prošli výraznou obměnou a vedení postupně pustilo spoustu opor, český útočník ukázal, že je i tak schopný vzít si tým na záda a dovést ho až do play off.
V sezoně odehrál 77 zápasů, ve kterých získal 100 bodů (29+71). V hokejové branži se mezi experty řešilo právě to, že by si Zlatou hokejku zasloužil o chlup víc. Protože na to byl víceméně sám, Nečas měl práci ulehčenou díky hvězdným spoluhráčům.
Také on měl spoustu zastánců a nakonec si během slavnostního večera ve vinohradském divadle došel pro sošku. Byl jedním ze tří hráčů, kteří dorazili osobně. Vedle něj ještě Daniel Vladař (5. místo) a Lukáš Dostál (6. místo). Ostatní se omluvili.
Mezi nimi i 40letý veterán Roman Červenka, jediný zástupce extraligy. A kapitán reprezentace, jenž byl mezi nejlepšími deseti českými hráči už podeváté.
TOP 10 ankety Zlatá hokejka 2026:
1. Martin Nečas, 660 bodů
2. David Pastrňák, 592 bodů
3. Tomáš Hertl, 467 bodů
4. Jakub Dobeš, 456 bodů
5. Daniel Vladař, 350 bodů
6. Lukáš Dostál, 307 bodů
7. Roman Červenka, 294 bodů
8. Pavel Zacha, 234 bodů
9. Filip Hronek, 227 bodů
10. Karel Vejmelka, 208 bodů