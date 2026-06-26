Dostál si zahrál ochranku na koncertech Ewy Farné. Vzniklo to poměrně náhodou, prozradil
Žádnému hokejovému fanouškovi to nemohlo utéct. „Ty znám!“ mohli si říct diváci na koncertech Ewy Farné, když se na velkoplošné obrazovce objevila jedna ze scének a v ní dvojice securiťáků v černých mundůrech. Roli herců a ostrých hochů si vyzkoušeli parťáci z hokejového Anaheimu Radko Gudas s Lukášem Dostálem. „Když jsem to pak viděl live, vypadalo to celkem fajn,“ ocenil český brankář. Na galavečeru Zlaté hokejky prozradil, jak se nezvyklé roli dostal.
Byla to jedna z největších českých hudebních akcí roku. Populární zpěvačka Ewa Farna třikrát vyprodala fotbalový Eden a pro fanoušky nachystala prvotřídní show světových parametrů. „Fantastický koncert, hrozně jsem si to užil. Fantastická show,“ ocenil i hokejový brankář Lukáš Dostál.
Sám se na stánek fotbalové Slavie dostal i v jiné roli než jako pouhých divák. Na všech třech koncertech vystupoval na obrazovce jako herec v jedné z předtočených scének. Spolu s Radkem Gudasem jako členové ochranky rázně vyprovodili jednoho otravného fanouška. „Vzniklo to poměrně náhodou,“ vysvětloval Dostál na Zlaté hokejce.
„Ewu jsem potkal v Brně, dali jsme se do řeči a vyměnili si čísla. Pak mi napsala, že má za dva dny natáčení na Eden, tak jestli bych jí nemohl dát číslo na Gudyho. Že by nás potřebovala do skeče, abychom dělali security. Když mi to řekla, vůbec jsem nevěděl, co od toho čekat. Ale užil jsem si to, byla sranda, že jsme tam s Gudym mohli být. Gudy zrovna přiletěl z Ameriky a rovnou druhý den šel na natáčení. Klobouk dolů před ním, že to takhle rychle zvládl,“ popsal český brankář.
Z play off vousů zůstal už jen knír
Už na koncertech mohl leckoho zaskočit novou vizáží. V posledních týdnech ho pod nosem zdobí knír, který nahradil standardní hladké oholení. „Není za tím žádný příběh, chtěl jsem to po play off zkusit a vyrostlo to. Ani jsem nevěděl, že to dokáže narůst. Nevím, jestli tady někdo nebouchne dveřmi a neodpadne to. Těžko říct. Líbí se mi to, zatím si to asi nechám. Uvidíme,“ vysvětlil Dostál, co stojí za novou image.
Před novináře předstoupil jen krátce poté, co si v Divadle na Vinohradech převzal cenu za šesté místo v anketě Zlatá hokejka. Sezonu za mořem zakončil s úspěšností zákroků 88,8 procenta a Anaheimu pomohl k postupu do play off po dlouhých osmi letech. Ducks vyřadili v prvním kole Edmonton, ale pak nestačili na pozdějšího finalistu z Vegas.
„Sezona byla výborná, co se týče klubového hlediska. Po osmi letech jsme se dostali do play off, troufl bych si říct, že přestavba se blíží ke konci. Máme fakt kvalitní jádro mladých hráčů, jsou fantastičtí hokejisti. Byla to pro nás obrovská zkušenost, ale doufám, že z toho budeme čerpat do dalších sezon,“ ohlížel se šestadvacetiletý brankář.
Grilovačka, pak návrat a rehabilitace
Kvůli zdravotnímu problému byl posléze nucen vynechat mistrovství světa, v posledních týdnech už se zase připravuje na další ročník. „Trochu déle jsem se zdržel v Anaheimu, bylo tam krásné počasí, bydlím kousek od moře. Bylo to moc fajn, užil jsem si to. Pár kluků tam ještě zůstávalo, takže jsme se snažili spolu vídat a udělat nějakou grilovačku. Pak jsem se vrátil do Česka a v podstatě hned jsem musel začít rehabilitovat s kotníkem. Ještě nějaký pátek potrvá, než to bude stoprocentní,“ prozradil Dostál.
Zatímco letos si v Anaheimu užíval silnou českou partu, v příští sezoně zůstane z krajanů možná jediný. Smlouva končí jak kapitánu Gudasovi, tak brankáři Petru Mrázkovi. „Byl bych hrozně rád, kdyby tam oba zůstali. Měl jsem tam s nimi úžasný čas,“ svěřil se Dostál.