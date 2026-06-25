Bříza se bude ucházet o post prezidenta IIHF. Devět kandidátů, rozhodne se v říjnu
Petr Bříza se bude v říjnu ucházet o post prezidenta Mezinárodní hokejové federace (IIHF). Současný první viceprezident, jenž je zároveň i viceprezidentem Českého svazu ledního hokeje, je jedním z devíti kandidátů na post, který letos uvolní Francouz Luc Tardif. IIHF zveřejnila seznam kandidátů na jednotlivé posty na svém oficiálním webu.
Společně s bývalým vynikajícím brankářem se o pozici prvního muže mezinárodní federace chtějí ucházet Henrich Bach Nielsen z Dánska, Bělorus Sergej Gončarov, Frank Gonzalez ze Španělska, Gruzínec Zakaria Chečuašvili, Estonec Jaan Mölder, Aivaz Omorkanov z Kyrgyzstánu, Slovinec Matjaž Rakovec a Franz Reindel z Německa.
Volební kongres IIHF se uskuteční 2. října v Tenerife. Jedenašedesátiletý Bříza, jenž se o post prezidenta federace ucházel i před pěti lety, se přihlásil mezi kandidáty i na posty prvního - seniorního - viceprezidenta, viceprezidenta a řadového člena rady.
„Síla naší federace spočívá v odhodlání a odbornosti těch, kteří se rozhodnou sloužit mezinárodní hokejové komunitě. Děkujeme všem kandidátům za ochotu přispět k budoucnosti našeho sportu a těšíme se na transparentní a konstruktivní volební proces,“ řekl Tardif.