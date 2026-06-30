Blýskl se v Německu, naposledy hrál za Kladno. Ve 25 letech balí hokej. Těžké, netají Barinka
V devatenácti letech hrál pravidelně elitní německou DEL, navíc v renomovaném týmu Kölner Haie. Před sebou měl hodně slibnou hokejovou budoucnost. Netrvala tak dlouho, jak by si přál. Pětadvacetiletý útočník Marcel Barinka končí kariéru. Bývalého mládežnického reprezentanta umořily přetrvávající trable s kyčlí. Dlouho cítil smutek a zklamání, dokázal však přepnout a nyní se svědomitě chystá prorazit v trenérské branži. O důvodech odchodu z Kladna a vůbec z profesionální dráhy hokejisty mluví pro web iSport. Roční iSport Premium nyní za výhodnou cenu. Ušetříte 445 korun >>>
Jaké všechny důvody a okolnosti vás dovedly k rozhodnutí nepokračovat v aktivní kariéře?
„Nad tím krokem jsem uvažoval hodně dlouho a musím říct, že bylo velmi těžké se k němu odhodlat. Ale vzhledem k tomu, čím vším jsem si musel projít, konec s hokejem mi vycházel jako nejrozumnější řešení, i když nesmírně těžké.“
Kdy vás ty myšlenky začaly přepadat?
„Během minulé sezony. Při cestách domů jsem si sotva dokázal sednout do auta. Byl jsem úplně zdemolovanej. Postupem času jsem dospěl k rozhodnutí, že bude nejlepší nepokračovat. Kyčel mi dávala najevo, že dál nechce. Bolest začala střílet do spodní části zad, ve finále jsem měl záda v ještě horším stavu než kyčel. Zdravotní potíže se na sebe postupně nabalovaly.“
Přemýšlel jste o operaci, nebo vám odborníci nedali záruku rapidního zlepšení?
„Právě, že nedali. Pan profesor Kolář se mi sice zmínil, že by operace byla možná, ale jedním dechem dodal, že nevidí moc velkou šanci pokračovat s hokejem. Přemýšlel jsem nad tím a vyhodnotil si, že do toho nepůjdu. Bez té garance. Jsem pořád mladý, rád bych žil aktivně, občas si zahrál tenis a dělal všechno, v čem mě kyčel extra neomezuje.“