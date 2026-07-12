Třetí gólman v rodině a nová štace ve Finsku. Táta a děda si to nepřáli, říká Novotný
Pamatujete si na konec ledna 2021 a zápas mezi Karlovými Vary a Mladou Boleslaví? Gólman Filip Novotný tehdy za brankou zastavil puk a pokusem přes celé hřiště trefil odkrytou branku soupeře. Gól tímto způsobem vstřelil jako první brankář v historii extraligy. Prakticky přesně o čtyři roky později se o stejný kousek postaral jeho syn Matyáš na Olympiádě dětí a mládeže. „Je to o náhodě, o štěstí. Jelikož dal gól táta, musel jsem se potatit,“ ohlíží se s úsměvem talent ročníku 2010. Od příští sezony se bude zlepšovat ve Finsku.
Jméno Novotný je s českým hokejem na pozici brankáře pevně spojené. Dědeček Marek má u svého jména zapsaný titul s Jihlavou z roku 1991, táta Filip se po čtrnácti extraligových sezonách přesune na podzim do Maxa ligy. O velkou pozornost si říká i syn Matyáš. Krátce před 16. narozeninami jedna z největších brankářských nadějí ročníku 2010.
„Návaznost na brankářství je v naší rodině velká. Ale táta a děda si nepřáli, abych šel chytat jako oni. Měl jsem štěstí, že gólman v mém ročníku onemocněl a dostal jsem příležitost. Ale zpočátku mě táta i děda tlačili do pole a nechtěli, abych se stal dalším gólmanem,“ vzpomíná Novotný na časy, kdy do devíti let nastupoval v poli. „I tam jsem ale vytlačoval gólmana z brány a chtěl chytat za něj. Táhlo mě to tam strašně,“ usmívá se.
Od dětství mohl Novotný sledovat tátu, jak prochází kariérou. V nejvyšší soutěži nastupoval postupně za Spartu, Karlovy Vary, Hradec Králové a Mladou Boleslav. Navrch přidal čtyři starty v KHL za Novokuzněck. „Táta byl obrovský vzor v raném věku. V hlavě mi jede, že děda byl nějaký a táta byl podle mě lepší. A já chci být zase o kus lepší. Furt se předhánět,“ hlásí patnáctiletý gólman.
Mezi třemi tyčemi se stejně jako děda a táta našel. Podobně jako předci začínal v Jihlavě, výrazně na sebe upozornil loni na Olympiádě dětí a mládeže. Stejně jako táta před lety si připravil puk a ranou přes celé hřiště skóroval. Před uplynulou sezonou se pak rozhodl pro odchod do Českých Budějovic a v reprezentační šestnáctce dostal velký prostor.
„V Motoru mi nabídli více prostoru na chytání. Už tam byla trochu vize zahraničí, takže zároveň i osamostatnění se. Měli jsme kvalitní tým, skvělou partu. Nálada super, výsledky krásné,“ hodnotí Novotný klubový ročník. „Je pěkná čest jezdit na srazy, porovnávat se se zahraničními hráči. Skvělý pocit.“ dodává k působení v národním týmu.
Od nadcházející sezony se Novotný chystá na novou výzvu. Po roce na jihu Čech zamíří do Finska, kde se dohodl na spolupráci s Kärpätem. „Opravdu jsem váhal. V Budějkách byla skvělá sezona. Šel jsem fakt s luxusu a doufám, že půjdu do ještě většího,“ popisuje mladý gólman. „Rodiče asi byli pro to zůstat ještě rok v Česku. Viděli, že v Budějkách je to skvělé, líbila se jim škola, na kterou jsem chodil. Líbilo se jim, jak to tam fungovalo. Spíš byli pro to, abych zůstal doma, ale mě to táhlo do zahraničí,“ dodává.
Na severu Evropy zažije další osamostatnění. Bydlet by měl v bytě se spoluhráčem Adamem Šinkovským, který už v Oulu působí. „Chtěl bych okusit nový styl gólmanské školy. Chci se zlepšovat, očekávám od toho velké mentální posunutí. Je tam navíc výhoda jazyka, kdybych pak šel navázat do zámoří,“ vysvětluje důvody odchodu Novotný.
Draft do NHL se ho poprvé může týkat za dva roky, krátce před 18. narozeninami. Tak daleko ale reprezentační mladík zatím nepomýšlí. „Ještě nemám představu, uvidím od téhle sezony, jak se to bude vyvíjet. Každý by se ale chtěl podívat do NHL, být nejlepší na světě. Vize draftu je určitě velká,“ přiznává Novotný.
V šestnáctce se zatím nejvíce dělil o místo s Tomášem Hájkem ze Sparty a Tobiášem Ořechovským z Vítkovic. Na skvělá čísla dosáhl při dvou startech i zlínský gólman Stanislav Balán. „Máme v gólmanech hodně silný ročník. Má to výhodu, že je silná konkurence a mám větší motivaci být nejlepší. Hodně tě to posouvá, furt jsi motivovaný být jasná jednička,“ hlásí Novotný. Teď se bude chtít předvést ve Finsku.
Matyáš Novotný
- Narozen: 16. července 2010 (15 let) v Jihlavě
- Pozice: brankář
- Hráčská kariéra v mládeži: Jihlava (2023-25), České Budějovice (2025/26), Kärpät/FIN (2026-?)
- Statistiky v reprezentaci U16: 8 zápasů, 5 výher, 93,2 %, 1,86 gólu na zápas