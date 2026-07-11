Rvát se Gudas děti ještě neučí. Do jeho kempu dorazily až z USA, přijel i bratr Bouzkové
Ve znaku vousatá tvář s čupřinou vlasů a mezi tím nápis „Gudy kemp“. Kabiny a střídačky označené podle týmů, v nichž Radko Gudas působil: Team Tampa, Team Philly, Team Anaheim…Na stadionu v Berouně bylo živo. Děti cvičily a proháněly se po ploše pod dohledem trenérů. Další přihlížely z tribuny. Buď na řadě už byly, nebo na ně mělo dojít. „Strávil jsem hodinu na ledě s těmi nejmenšími. Jsou super, jak jsou nadšení. Jakou mají radost z hokeje, z pohybu,“ pochvaloval si obránce, který od příští sezony bude hrát v NHL znovu za Floridu.
Do Panthers se Radko Gudas vrací po třech sezonách v Anaheimu, kde dělal dva roky kapitána. Šestiletou smlouvu s Panthers podepisoval v Košicích, kde organizoval první kemp.
„Den před zahájením jsem strávil na Zoomu. Bavili jsme se s generálním manažerem, koučem, mým agentem. Další den jsem přijel do Košic a myslel, že už je všechno hotové. Jenže jsem ještě potřeboval podepsat papíry. Museli mi je ale napřed vytisknout. Podepsal jsem tedy v kempu na ledě,“ líčil.
V Košicích měl 30 dětí, tento týden v Berouně se jeho hokejová „rodinka“ ještě rozšířila. Sešlo se jich dokonce devadesát. Nyní ho čekají dva turnusy v rakouském Brucku. Na Gudy kemp přijely děti třeba až z Kalifornie, Floridy, Bostonu nebo Velké Británie, Švýcarska. Gudasův syn Kvído měl v týmu kamaráda brankáře z Anaheimu.
K účastníkům patřil třeba taky bráška tenistky Marie Bouzkové, která je přítelkyní kapitána Panthers Aleksandra Barkova, Gudasova staronového parťáka.
Náročná logistika, mluví se i anglicky
„Ona byla na Wimbledonu, její brácha u nás v kempu v Berouně. Zapojila se do něj docela pestrá škála dětí, a tím i rodičů. Můžeme mezi sebou mluvit anglicky, děti mají během kempu i hodiny na výuku jazyka. Jsme na tento projekt hrdí. Sešlo se hodně dětí, logisticky to bylo dost náročné. Ale pomohly nám i učitelky a vychovatelky ze školy,“ připomněl Gudas dvojjazyčnou školu Baltimore v Berouně. S manželkou Bárou jsou jejími partnery a podporovateli.
„Hokejový kemp jako takový mají na starost učitelé a trenéři, kteří ve škole připravují sportovní program, chodí s dětmi na led. Jeden švagr, který studuje ve Státech, dělá letní přípravu, další švára je takový chlap pro všechno. Převáží, odváží, zařizuje všechno, co je potřeba. Zapojili jsme se do toho všichni, včetně mé manželky. Třeba když nám onemocněla vychovatelka, hlídala děti. Náš mladej je letos v kempu s námi, užíváme si, že můžeme být společně na zimáku a věnovat se tomu, co milujeme. Důležité je, že se u nás dětem líbí, od nich a rodičů máme pozitivní ohlasy,“ líčil obránce, který v NHL za čtrnáct sezon sehrál 885 zápasů a posbíral 1124 trestných minut.
Ze svého ranařského repertoáru však malé svěřence nic neučí. Na rvačky mají času dost. „Rodiče mi občas řeknou, že jejich kluk je jako Gudas a někdy shodí rukavice. Tak se jim snažím vysvětlit, že tenhle hokej přijde až v dospělých nebo v kanadských a amerických juniorkách," popisuje.
"Hlavní je, že děti jsou zapálené a baví je to. Stačí, že jsme spolu na ledě, sklouzneme se, párkrát si spolu hezky nahrajeme a plácneme si high five. Jednou bruslíme, jindy zkoušíme střelbu. Vymýšlíme věci, které pro ně můžou být užitečné a zajímavé. Jakmile přijdou celé nadšené domů, je to pro nás největší odměna. Tohle vlastně je, co jsme nejvíc chtěli, aby si odtud odnesly,“ zdůraznil Radko Gudas.