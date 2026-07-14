Bývalý kouč Zlína v průšvihu, podle slovenských médií měl nadýchat za volantem
V minulosti válel za Trenčín, Vsetín, Znojmo či ve Švédsku a Finsku, jako hráč se zúčastnil i olympiád v Naganu a Salt Lake City. Později šéfoval střídačkám Slovanu Bratislava, Zlína nebo mateřského Trenčína, kam se před nadcházející sezonou vrátil. Teď ale řeší Ján Pardavý průšvih, podle slovenských médií měl nadýchat za volantem a přijít o řidičský průkaz.
Vše se mělo odehrát při policejní kontrole po festivalu Pohoda, který se ve dnech 8. až 11. července konal na ploše trenčínského letiště. Zpráva o přešlapu Jána Pardavého se šíří od neděle.
„Jel z Pohody, nafoukal a celou noc byl v cele,“ napsal portál sport24.pluska.sk. Ačkoliv několik dalších zdrojů slovenských médií incident s alkoholem potvrdilo, noc za mřížemi se podle všeho nekonala.
„Policisté tam odchytávali řidiče jako toulavé kočky. Řidičů, kteří nafoukali, bylo víc než dost, všichni by se do cépézetek nevešli, a tak si v nich nechali jen těžší případy. Pardavý mezi nimi nebyl, odjel však bez řidičského průkazu,“ popsal dění zdroj webu šport.sk.
Muži zákona incident nepotvrdili, ale ani nevyvrátili. Na otázku ohledně zastavení řidiče s iniciály JP reagovala krajská policejní mluvčí v Trenčíně Petra Klenková takto: „Vzhledem k ochraně osobních údajů, i s ohledem na presumpci neviny, není možné poskytovat bližší informace ke konkrétním osobám.“
Na celou kauzu reagoval i Slovenský svaz ledního hokeje, kde Pardavý už několik sezon pracuje jako asistent reprezentačního áčka. „Nedisponujeme žádnou oficiální informací, která by uváděná tvrzení potvrzovala,“ konstatoval mluvčí SZĽH Peter Jánošík.
Donedávna trénoval Pardavý ve Zlíně, odkud byl v listopadu minulého roku odvolán. Později jej nahradil Peter Oremus, jenž s týmem došel do finále Maxa ligy.