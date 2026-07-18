Kruppův pobočník z Landshutu o arogantních Finech a kanadské mafii: DEL je pro Čecha těžká
Čech má bratra všude. V Landshutu obzvlášť. Bavorským klubem prošly zástupy českých hráčů v dobách jeho největší slávy i posledním čtvrtstoletí, kdy válčí v nižších soutěžích. Aleš Jiřík (45) mu ještě coby útočník pomohl k postupu do druhé DEL. Jako trenér získal titul s juniory a naposledy byl pobočníkem kouče Uweho Kruppa. V Německu působí rodák z Kladna víc než dvě desítky let. Stále však zůstává ve spojení se svým trenérským guru Miloslavem Hořavou a sleduje českou extraligu. „Nejvíc, když trénuje starej Miloš. Rád si do něj rýpnu,“ směje se. Roční iSport Premium nyní za výhodnou cenu. Ušetříte 445 korun >>>
Hvězda 60. let Jaroslav Jiřík strávil většinu kariéry v Brně, ale pocházel z Vysočiny a vyrostl v Kladně. „Všichni si mysleli, že máme něco společného, ale není to tak. Děda říkal, že něco vzdáleného tam bylo. Přímá větev však ne,“ vysvětluje Aleš Jiřík. Věhlasného útočníka v rodině nemá. Ale pohled do jeho historie odhalí spoustu jiných zajímavých jmen. V rozhovoru pro deník Sport a iSport mluvil o otci i synovi Hořavových, Uwem Kruppovi, Pavlu Grossovi, arogantních Finech nebo kanadské mafii v DEL.
V mládeži PZ Kladno jste se potkal s Martinem Ševcem nebo brankářem Radkem Jirátkem, který pak působil u mládežnických výběrů a přes léto se věnuje Danu Vladařovi.
„Všichni jsou to mí kamarádi. Ještě předtím jsem šel s Jardou Kallou v mládeži na Spartu a hrál s Patrikem Štefanem, Michalem Sivekem a dalšími. Potom přišel problém s kolenem. Rok jsem nehrál a vyměnili mě na Hvězdu za Davida Kočího. Ale jsem Kladeňák a pan Volf mě podepsal do Kladna. Šel jsem do přípravy, tým tehdy vedl Miloš Hořava. V roce 2001vzal Vladimír Kameš mě a Petra Kasíka do Německa. Bylo mi dvacet, už jsem zůstal.“
Po Geretsriedu následovaly Erding, Weiden, Deggendorf, Landshut. Držel jste se poblíž, nicméně zpátky vás to už nelákalo?
„Udělal jsem asi to nejlepší, co jsem tehdy mohl. Nebyl jsem v té době tak dobrý a plácat se v nižších českých soutěžích by asi nemělo význam. V Bavorsku jsme zakořenili. V Kladně jsem si nechal byt, mám tam rodiče. Ale do Čech už moc nejezdím. Jen udržuju kontakt s Hořavovými, s Davidem Kalivodou, s nímž jsem hrál a který dělá skills trenéra ve Spartě.“
Landshutem prošly desítky českých hráčům včetně Jiřího Kochty nebo Petra Břízy. V současném týmu působí třeba Štěpán Lukeš, Stanislav Dietz nebo Jan Valášek. Ten je vnukem Horsta Valáška, pod nímž získal Vsetín první dva tituly, že ano?
„Horst Valášek trénoval Geretsried, kde jsem začínal. Hrál jsem s jeho synem Tomášem, který pak krátce dělal ve Zlíně manažera mládeže. Má velkou firmu, s hokejem skončil. Jeho mladého jsem přes něj dotáhl do Landshutu. Získal německé občanství, už nastoupil za devatenáctku.“
Německý hokej se změnil. DEL se přestěhovala do velkých měst a velkých arén. Tradiční a slavný Landshut nyní hraje druhou nejvyšší soutěž. Má vůbec ambice vrátit se výš?