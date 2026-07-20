Předplatné

Olomoucký bek ostře proti návratu Rusů: Připadáme si jako idioti! Když slíbí IIHF miliony…

Ralfs Freibergs se vyjádřil k případnému návratu Rusů do mezinárodních utkání
Ralfs Freibergs se vyjádřil k případnému návratu Rusů do mezinárodních utkáníZdroj: Koláž Jiří Bejček / iSport
Ralfs Freibergs v lotyšském dresu
Vrátí se Rusko a Bělorusko na mezinárodní scénu?
Rafls Freibergs z Hradce Králové se raduje z gólu proti Mladé Boleslavi
Vrátí se Rusko a Bělorusko na mezinárodní scénu?
5
Fotogalerie
dfe
Hokej
Začít diskusi (0)

Dlouhodobě patří mezi nejhlasitější odpůrce ruské agrese na Ukrajině. Lotyšský hokejista Ralfs Freibergs, v současnosti už obránce Olomouce, se v pořadu na televizi TV24 vyjádřil k případnému návratu Rusů do mezinárodních utkání. „Občas mi připadá, že jsme prostě jediní idioti,“ líčil bývalý reprezentant, jenž má za sebou deset světových šampionátů a dva olympijské turnaje.

Hokejový tým „sborné“ chybí na mezinárodním poli od roku 2022, kdy Vladimir Putin krátce po olympijských hrách v Pekingu vyhlásil vojenskou invazi na Ukrajinu. V posledních týdnech se ale čím dál hlasitěji mluví o možném ruském návratu. Může za to verdikt MOV, který předběžně zrušil suspendaci Ruského olympijského výboru.

Značná část veřejnosti to nese nelibě, stejně tak i lotyšský hokejový obránce Ralfs Freibergs. „Je vidět, jaký vliv má ruský kapitál. Rusko slibuje velké peníze za svůj návrat do sportovních soutěží,“ komentoval pětatřicetiletý rodák z Rigy.

„Sám vidím, že někteří sponzoři odcházejí. A když teď IIHF někdo slíbí deset milionů, co tak můžou udělat? S penězi může přijít i Bělorusko. Já sice neznám přesné částky, ale pokud jde o miliony, pro mnoho federací je hodně obtížné říct ne,“ navázal Freibergs pro lotyšskou televizi.

Bývalý hráč Zlína, Komety, Třince, Litvínova, Hradce Králové a Vítkovic dále zmínil, že Lotyšsko podle něj bojuje za spravedlnost Ukrajiny jako jeden z mála států. V zemi dokonce platí od února 2024 zákon, který tamním reprezentacím striktně zakazuje nastupovat proti týmům Ruska a Běloruska.

„Když se podíváme na Lotyšsko, vidíme, že řada organizací a svazů proti návratu Ruska a Běloruska bojuje a staví se k němu odmítavě. Pokud se však podíváme na zbytek světa, nálada je tam úplně jiná,“ navázal Freibergs.

K válce na Ukrajině se vyjadřoval už několikrát v minulosti, třeba k otázce Světového poháru v roce 2028. V zámoří tehdy padala slova, že by se očekávaný turnaj neměl obejít bez ruské účasti. „Začněte klást správné otázky. Zeptejte se ruských hráčů, co si myslí o tom, že jejich země okupuje sousední státy. Výsledky vás překvapí,“ vzkázal olomoucký obránce zámořským novinářům na sociální síti X.

„Jelikož jste daleko od Evropy, možná nevidíte a ani nepociťujete realitu ruských činů. Jedná se o každodenní zabíjení stovek lidí na Ukrajině, my v Evropě to vidíme jasně. Říkáme vám, že jejich návrat do mezinárodních soutěží nepřichází do úvahy, dokud Rusko nevypadne z Ukrajiny,“ doplnil Freibergs.

Začít diskuzi

Hokej 2026

Česká hokejová reprezentace
MS v hokeji 2026Program MS v hokeji 2026Reprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů