Olomoucký bek ostře proti návratu Rusů: Připadáme si jako idioti! Když slíbí IIHF miliony…
Dlouhodobě patří mezi nejhlasitější odpůrce ruské agrese na Ukrajině. Lotyšský hokejista Ralfs Freibergs, v současnosti už obránce Olomouce, se v pořadu na televizi TV24 vyjádřil k případnému návratu Rusů do mezinárodních utkání. „Občas mi připadá, že jsme prostě jediní idioti,“ líčil bývalý reprezentant, jenž má za sebou deset světových šampionátů a dva olympijské turnaje.
Hokejový tým „sborné“ chybí na mezinárodním poli od roku 2022, kdy Vladimir Putin krátce po olympijských hrách v Pekingu vyhlásil vojenskou invazi na Ukrajinu. V posledních týdnech se ale čím dál hlasitěji mluví o možném ruském návratu. Může za to verdikt MOV, který předběžně zrušil suspendaci Ruského olympijského výboru.
Značná část veřejnosti to nese nelibě, stejně tak i lotyšský hokejový obránce Ralfs Freibergs. „Je vidět, jaký vliv má ruský kapitál. Rusko slibuje velké peníze za svůj návrat do sportovních soutěží,“ komentoval pětatřicetiletý rodák z Rigy.
„Sám vidím, že někteří sponzoři odcházejí. A když teď IIHF někdo slíbí deset milionů, co tak můžou udělat? S penězi může přijít i Bělorusko. Já sice neznám přesné částky, ale pokud jde o miliony, pro mnoho federací je hodně obtížné říct ne,“ navázal Freibergs pro lotyšskou televizi.
Bývalý hráč Zlína, Komety, Třince, Litvínova, Hradce Králové a Vítkovic dále zmínil, že Lotyšsko podle něj bojuje za spravedlnost Ukrajiny jako jeden z mála států. V zemi dokonce platí od února 2024 zákon, který tamním reprezentacím striktně zakazuje nastupovat proti týmům Ruska a Běloruska.
„Když se podíváme na Lotyšsko, vidíme, že řada organizací a svazů proti návratu Ruska a Běloruska bojuje a staví se k němu odmítavě. Pokud se však podíváme na zbytek světa, nálada je tam úplně jiná,“ navázal Freibergs.
K válce na Ukrajině se vyjadřoval už několikrát v minulosti, třeba k otázce Světového poháru v roce 2028. V zámoří tehdy padala slova, že by se očekávaný turnaj neměl obejít bez ruské účasti. „Začněte klást správné otázky. Zeptejte se ruských hráčů, co si myslí o tom, že jejich země okupuje sousední státy. Výsledky vás překvapí,“ vzkázal olomoucký obránce zámořským novinářům na sociální síti X.
„Jelikož jste daleko od Evropy, možná nevidíte a ani nepociťujete realitu ruských činů. Jedná se o každodenní zabíjení stovek lidí na Ukrajině, my v Evropě to vidíme jasně. Říkáme vám, že jejich návrat do mezinárodních soutěží nepřichází do úvahy, dokud Rusko nevypadne z Ukrajiny,“ doplnil Freibergs.