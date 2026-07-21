Neodolal Putinovým penězům? Do KHL jde první hokejista z Elitserien od začátku ruské invaze
Švédsko je na nohou. Útočník Linus Weissbach z Frölundy neodolal vábení ruského SKA Petrohrad. Stal se prvním Švédem, který odešel do KHL po začátku ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022. Zamířil do klubu s vazbami na Kreml. Jeho hlavním sponzorem je státem kontrolovaná plynárenská společnost Gazprom. Šéf Gennadij Timčenko patří k soukmenovcům prezidenta Vladimira Putina.
Martin Frk se rozhodl opustit Kanadu a začátkem července podepsal dvouletou smlouvu se Šanghaj Dragons, kteří hrají domácí zápasy KHL v Petrohradu. Zpráva o odchodu 32letého českého útočníka do ruské soutěže nevzbudila takový rozruch jako případ o čtyři roky mladšího Linuse Weissbacha. Tím spíš, že vyjádření Švéda pro ruská média znějí jako ozvěna tamní rétoriky.
„Bylo to velké rozhodnutí, o kterém jsem dlouho přemýšlel. Nejsem jediný, kdo chce do KHL. Hrát v ní chce mnoho Švédů. Třeba můj přestup v budoucnu otevře podobnou příležitost i ostatním,“ citoval Weissbacha server Sports.ru. Jako by vystřelil z Aurory. „KHL sleduji už roky a jednou jsem si v ní chtěl zahrát. Klubem z Petrohradu prošlo mnoho skvělých hráčů a švédským hokejistům se tu vždycky dařilo. Slyšel jsem jen samou chválu.“
Švédským médiím rozhovor neposkytl, ačkoli se s ním snažila spojit. Ovšem kontroverznímu přesunu se obsáhle věnovala. „Jde o to, že Rusko porušuje veškerá mezinárodní práva a mělo by se bojkotovat,“ připomněl účastník diskuse pod článkem na webu deníku Aftonbladet. Někteří dokonce žádali doživotní suspendaci. Zareagovali i politici. Europoslankyně Karin Karlsbrová je hlavní vyjednavačkou Evropského parlamentu v otázkách finanční podpory pro Ukrajinu. Do Weissbacha se pustila na platformě X. Domnívá se, že hráčův odchod do KHL ospravedlňuje ruské zločiny na Ukrajině.
„Jakmile sportovec učiní takový krok, je to signál, kterým říká: ‚Hrát v Rusku v dnešní době je v pořádku‘. On to ví, přesto tenhle krok učinil. Vysmál se práci, kterou tolik lidí – nejen politiků, ale i dobrovolníků – z celé Evropy vykonává na podporu Ukrajiny. Provedl strašnou pitomost. Někdy je potřeba nazvat věci, tak jak jsou. Tečka,“ napsala švédská europoslankyně.
Teprve třetí Švéd
Švédský hokejový svaz patří ke čtyřem největším odpůrcům v otázce návratu Rusů na mezinárodní scénu. Vedle Česka, Finska a Lotyšska. Tyto země dlouhodobě prosazují, aby ruské týmy zůstaly kvůli pokračující válce na Ukrajině vyloučeny z mezinárodních soutěží.
V KHL mají pro příští sezonu podepsanou smlouvu jen tři Švédové. Od roku 2022 v ruské soutěži působil obránce Fredrik Claesson. Útočník Dmytro Timašov přišel o rok později – ten má švédské občanství, ale narodil se na Ukrajině. Weissbach je prvním Švédem, jenž do Ruska zamířil po začátku agrese přímo z Elitserien. Ve Frölundě, kde vyrostl a kde kromě sedmi sezon v zámoří strávil velkou část kariéry, se nedočkal prodloužení smlouvy. V uplynulém ročníku sehrál i vinou zranění jen 33 zápasů. Jakmile po něm skočil SKA Petrohrad, neodolal.
Češi budou v KHL v příští sezoně celkem čtyři. Ostap Safin a Dmitrij Jaškin mají ruské kořeny. Libor Šulák načne sedmou sezonu ve Vladivostoku, kam přišel půl roku před začátkem války. Mezitím si odskočil do švédského Örebro, ale do Ruska se poté vrátil a už zůstal.
Martina Frka chtěli jako teenagera z Karlových Varů prodat do Ruska. Přes nesouhlas tehdejšího vedení klubu se rozhodl pro kanadskou juniorku. V jednom šiku s Nathanem MacKinnonem pomohl Halifaxu k trumfu v Memorial Cupu. Téměř celou kariéru prožil v zámoří, oženil se s Kanaďankou. V NHL se trvale neusadil. Za Detroit a Los Angeles sehrál dohromady 124 utkání. Po roce ve Švýcarsku strávil dvě sezony na farmě Calgary.
„Agentovi jsem vždycky říkal, že chci zůstat za mořem. Doufám, že si mě tady v Calgary pár sezon ještě nechají. Když ne, hokej jde dál a podíváme se jinam,“ povídal. O něco později Kanadu opustil a upsal se čínským Drakům.
Kdo bude hrát v KHL
|Hráč
|Pozice
|Tým
|Fredrik Claesson(Švédsko)
|Obránce
|Dynamo Moskva
|Martin Frk(Česko)
|Útočník
|Šanghaj
|Mário Grman(Slovensko)
|Obránce
|Vladivostok
|Henrik Haukeland(Norsko)
|Brankář
|Čeljabinsk
|Christian Jaroš(Slovensko)
|Obránce
|Spartak Moskva
|Dmitrij Jaškin(Česko)
|Útočník
|Šanghaj
|Adam Liška(Slovensko)
|Útočník
|Čerepovec
|Patrik Rybár(Slovensko)
|Brankář
|Šanghaj
|Ostap Safin(Česko)
|Útočník
|Vladivostok
|Libor Šulák(Česko)
|Obránce
|Vladivostok
|Dymytro Timašov(Švédsko)
|Útočník
|Vladivostok
|Linus Weissbach(Švédsko)
|Útočník
|Petrohrad