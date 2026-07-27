Jágr, Bourque nebo Pastrňák. V Trenčíně se chystá hvězdná rozlučka s Chárovou kariérou
Po třech letech uvidí další slávu. Zimní stadion Pavla Demitru v Trenčíně hostil rozlučku Mariána Hossy s kariérou, letos 21. srpna na něm dá hokeji sbohem další slovenská legenda Zdeno Chára. A do města nedaleko hranic s Českem se znovu sjedou velká jména. Na ledové ploše by neměly chybět ikony jako Ray Bourque, Jaromír Jágr, Patrice Bergeron, Brad Marchand nebo David Pastrňák. „Víme, že jsou to zčásti hráči, kteří už jsou v hokejovém důchodě, ale všichni jsou stále aktivní, stále sportují. Za mě bylo důležité, aby to byl dobrý zápas, dynamický,“ popisuje organizátor akce Peter Neveriš.
Když uslyšel z úst hokejového manažera Petera Neveriše nápad uspořádat rozlučkový zápas, zpočátku nesouhlasil. Vítěz Stanley Cupu a držitel Norris Trophy pro nejlepšího obránce NHL Zdeno Chára hovořil o tom, že si není jistý, jestli si podobnou poctu zaslouží. „Zdeno je neskutečně skromný a pokorný člověk. Žije život, jako by ani nebyl slavná osobnost a nedosáhl toho, čeho dosáhl,“ vysvětluje Neveriš.
S myšlenkou na velkolepou akci přišel ve chvíli, kdy pořádal rozlučku pro svého kamaráda a klienta Mariána Hossu. Před třemi lety se sjely do Trenčína osobnosti hokeje, aby udělaly tečku za kariérou slovenského útočníka, na ledě nechyběl ani Chára, který o rok dříve skončil v NHL. Prakticky hned po úspěšném Hossově utkání se začalo mluvit o slávě pro dvoumetrového obránce.
„Viděli jsme, jaký to má úspěch u lidí, jak si to hráči užívali. Oslovil jsem Zdena, chtěli jsme to udělat hned další rok, ale bylo to náročné. Pak jsem mu řekl, že to necháme na rok 2025 a byl tomu už trochu víc otevřený,“ popisuje Neveriš.
Někdejší kapitán Bostonu tehdy zmínil, že podobnou akci možná uspořádá v případě, že se stane členem Síně slávy NHL. Do elitní společnosti byl jmenován loni v listopadu a rozlučce už nic nestálo v cestě. „Neskutečně nám do toho sedlo i to, že mu Boston v lednu vyvěsil dres. Celé to pěkně zapadá, že tohle je úplně poslední věc. Dá si poslední zápas a rozloučí se v Trenčíně, kde všechno začalo,“ říká Neveriš na konto devětačtyřicetiletého sportovce.
Na zápase s oficiálním názvem Zee’s Final Shift se sjede hokejová elita z celého světa. Z domácích hráčů nebudou chybět Jaroslav Halák, Andrej Sekera, Marián Hossa nebo Žigmund Pálffy, české barvy budou reprezentovat Jaromír Jágr, Tomáš Kaberle, David Pastrňák nebo Jakub Voráček. Ze zámoří přiletí hlavně bývalí hráči Bruins jako Ray Bourque, Patrice Bergeron, Brad Marchand a Milan Lucic. „Ještě není představený, ale opět se k nám vrátí i Duncan Keith,“ dodává exkluzivně pořadatel.
Pastrňák: Přiletím, i kdybych byl na Měsíci
Na sociálních sítích akce zveřejnili organizátoři zatím 28 jmen, celkově by soupiska měla čítat 32 hráčů. Proti sobě budou hrát dva týmy o patnácti mužích v poli a do hry půjdou dva brankáři. Vedle Haláka taky někdejší fotbalový brankář Petr Čech, který doplní hokejová esa.
„První hráč, o kterém jsme věděli, že přijede, byl David Pastrňák. S ním jsem se bavil ještě minulé léto na jednom golfovém turnaji. Říkal jsem mu, že jsem dostal od Zdena zelenou a další rok to uděláme. Vím, že David je v létě většinou jeden měsíc ve Švédsku a jeden v Čechách. Ptal jsem se ho, kdy bude v Čechách a on mi na to řekl: ‚Ty vůbec neřeš, kde jsem který měsíc. I kdybych byl na Měsíci, na Zdenův zápas přiletím.‘“ vzpomíná Neveriš.
Pro fanoušky chystá kromě zápasu i doprovodný program. Ve městě vznikne fanzóna, kde se lidé budou moct s účastníky utkání osobně potkat. „Už ve 13 hodin začne před ODA (Okruhovým domem armády) fanzóna, kde bude program, soutěže a hudební vystoupení. Zhruba dvě a půl hodiny před zápasem tam přivedeme všechny zúčastněné hráče. Lidi s nimi budou moct přijít do velmi úzkého kontaktu. Chceme přes dav lidí vytvořit ohraničený chodník, po kterém hráči půjdou směrem k pódiu. Můžou si plácnout s fanoušky, něco jim podepsat, případně si s nimi udělat selfie,“ láká Neveriš.
Cena vstupenek na Chárův rozlučkový zápas startuje na 60 eurech a lístky jsou ještě k dispozici. Speciální sada za 333 euro, v rámci níž získali fanoušci i podepsaný dres, už se vyprodala. Na blížící se akci se těší i sám Chára, přestože zpočátku tvrdil, že si rozlučku nezaslouží.
„Už je v tom, už se těší. Minulý týden jsme si konečně mohli sednout, tři dny po sobě jsme měli intenzivní mítinky, kde jsme probrali nějaké věci. Už tím žije, těší se na to. Hlavně na hráče a doprovodný program, co s nimi zažije,“ říká Neveriš.
Dosud oznámená jména na Zee’s Final Shift:
- Brankáři: Petr Čech, Jaroslav Halák
- Obránci: Ray Bourque, Johnny Boychuk, Andrew Ference, Radek Hamr, Zdeno Chára, Tomáš Kaberle, Duncan Keith, Adam McQuaid, Dennis Seidenberg, Andrej Sekera, Aaron Ward
- Útočníci: Patrice Bergeron, Michal Handzuš, Marián Hossa, Jaromír Jágr, Chris Kelly, Anže Kopitar, Milan Lucic, Brad Marchand, Daniel Paille, Žigmund Pálffy, David Pastrňák, Mark Recchi, Robert Reichel, Marco Sturm, Miroslav Šatan, Thomas Vanek, Jakub Voráček