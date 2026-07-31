Bývalý trenér kritizoval ruské hvězdy NHL, že se bojí mluvit o válce: Nemáte se za co stydět
Ruské hvězdy NHL hrály exhibiční zápas. Akce nazvaná Utkání roku se pořádala potřetí, neproběhla však v Moskvě, nýbrž v Petrohradu. Změnil se i formát, z popudu Alexandra Ovečkina se nestřetly výběry zámořské ligy a KHL, ale smíšené týmy. Klání neskončilo 15:3 jako před rokem, nicméně Tým Michaila Sergačova porazil Tým Artěmije Panarina 10:9 po nájezdech.
Exhibici vychválil i bývalý trenér Vladimir Pljuščev. Zároveň kritizoval ruské hokejisty
Pljuščev v minulosti vedl ruskou reprezentaci a mládežnické výběry, působil v Kazani nebo Spartaku Moskva. Prošel rovněž výcvikem KGB a svými vazbami se netajil. Dokonce v rozhovorech přidával historky k dobru. V současné době často komentuje hokejové dění.
„Existuje mnoho zemí, které podporují Rusko a myslí jinak než ty malé pobaltské státy, Polsko a všechny ty další žáby. Je přirozené, že všichni už mají dost této situace, kdy se šíří o Rusku tolik lží,“ vykládal nedávno pro deník Sport-Express o možnosti návratu na mezinárodní scénu. Rusko a jeho spojenec Bělorusko se od vpádu na Ukrajinu v únoru 2022 nesmějí zúčastňovat soutěží IIHF.
Agresi v sousední zemi označují v Rusku jako speciální operaci. „Mrzí mě, že se naše hvězdy, řekněme, stydí mluvit o tom nejdůležitějším – o speciální operaci. Mám podezření, že někteří se bojí kritiky nebo dokonce sankcí v zahraničí, zatímco jiní na to možná ještě nejsou dostatečně zralí,“ vykládal Pljuščev.
Sám tvrdí, že není proč se ostýchat. „Mohu vám říct, že hokejisté by se za to neměli stydět. Všichni jste toto léto v Rusku a doufám, že i vy spojíte své budoucí životy s naší zemí. Proč tedy ta touha mlčet o tom, co je dnes pro naši zemi nejdůležitější – a životně důležité?“ vzkázal ruským hokejistům.
V charitativním Zápase roku se vybíraly peníze na rehabilitaci a podporu postižených dětí a dospělých. Nastoupili v něm hráči jako Ovečkin, Kirill Kaprizov, Sergej Bobrovskij, Igor Šesťorkin, Matvej Mičkov, Vadim Šipačov, Dmitrij Orlov nebo taky Dmitrij Jaškin, někdejší český reprezentant, který bude nově působit v týmu KHL Šanghaj Dragons.