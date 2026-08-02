Pastrňák předvedl fanouškovský majstrštyk. Stihl Baník i Oktagon v Praze za jeden večer
Je jedním z nejlepších hokejistů světa. A také obrovský sportovní fanoušek. David Pastrňák to opět dokázal v sobotu večer. Nejdřív podporoval fotbalisty Baníku v Ostravě a hned o pár hodin později se objevil na MMA turnaji Oktagon 92 v Praze na Štvanici. Opravdu výjimečný kousek!
Pastrňák byl při zápase Baníku, který začal v 17 hodin, vidět. Jako tradičně nikoliv ve VIP sektoru. Mistr světa 2024 si na sebe oblékl tričko s nápisem Divočák z Havru s odkazem na jeho rodný Havířov a postavil se mezi řadové fanoušky.
Na hřišti to přitom příliš napínavé nebylo. Mistrovská Slavia vedla už o poločase 3:0, nakonec zvítězila 4:0, ale Pastrňák vytrval až do závěrečné děkovačky domácím. Prostě pravověrný baníkovec.
Zápas skončil v 19:00. A pak následoval přesun do Prahy. Cesta, která autem bez přestávky zabere tři a půl hodiny a obnáší 369 kilometrů. Nebo zvolil leteckou cestu?
Ať tak, nebo tak, když na Štvanici v Praze vrcholila před půlnocí největší česká MMA akce léta, seděl Pastrňák v publiku. Po boku reprezentačního kapitána Romana Červenky mohl aplaudovat na Oktagonu 92 Machmudu Muradovovi při jeho obratu v titulovém zápase proti Willu Fleurymu.
Potlesk by si za fanouškovské nasazení ale zasloužil také Pastrňák.