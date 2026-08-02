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Pastrňák předvedl fanouškovský majstrštyk. Stihl Baník i Oktagon v Praze za jeden večer

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Chorea obou týmů budila pozornost. Exhibici obhájců titulu přihlížel i Pastrňák
Roman Červenka a David Pastrňák dorazili na Štvanici sledovat Oktagon 92
David Pastrňák dorazil na zápas Baníku se Slavií, jako už tradičně fandil v kotli s fanoušky
David Pastrňák dorazil na zápas Baníku se Slavií, jako už tradičně fandil v kotli s fanoušky
David Pastrňák na golfovém turnaji Petra Dědka
David Pastrňák na golfovém turnaji Petra Dědka
David Pastrňák na golfovém turnaji Petra Dědka
David Pastrňák na golfovém turnaji Petra Dědka
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pta
Hokej
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Je jedním z nejlepších hokejistů světa. A také obrovský sportovní fanoušek. David Pastrňák to opět dokázal v sobotu večer. Nejdřív podporoval fotbalisty Baníku v Ostravě a hned o pár hodin později se objevil na MMA turnaji Oktagon 92 v Praze na Štvanici. Opravdu výjimečný kousek!

Pastrňák byl při zápase Baníku, který začal v 17 hodin, vidět. Jako tradičně nikoliv ve VIP sektoru. Mistr světa 2024 si na sebe oblékl tričko s nápisem Divočák z Havru s odkazem na jeho rodný Havířov a postavil se mezi řadové fanoušky.

Na hřišti to přitom příliš napínavé nebylo. Mistrovská Slavia vedla už o poločase 3:0, nakonec zvítězila 4:0, ale Pastrňák vytrval až do závěrečné děkovačky domácím. Prostě pravověrný baníkovec.

Zápas skončil v 19:00. A pak následoval přesun do Prahy. Cesta, která autem bez přestávky zabere tři a půl hodiny a obnáší 369 kilometrů. Nebo zvolil leteckou cestu?

Ať tak, nebo tak, když na Štvanici v Praze vrcholila před půlnocí největší česká MMA akce léta, seděl Pastrňák v publiku. Po boku reprezentačního kapitána Romana Červenky mohl aplaudovat na Oktagonu 92 Machmudu Muradovovi při jeho obratu v titulovém zápase proti Willu Fleurymu.

Potlesk by si za fanouškovské nasazení ale zasloužil také Pastrňák.

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