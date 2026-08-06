Z grázla NHL hereckou hvězdou: změnil pravidla hokeje, po Oppenheimerovi září v Odysseji
Po deseti sezonách v NHL v sobě bývalý útočník Sean Avery probudil hereckou vášeň. Účinkoval v 11 celovečerních filmech, naposledy v trháku „Odyssea“ v režii Christophera Nolana s Mattem Damonem v hlavní roli. V příběhu o bájné plavbě z Tróje do Ithaky ztvárnil roli válečníka Laodama, jednoho z Odysseových svalovců v přilbách.
Během hokejové kariéry sehrál Sean Avery v NHL 580 zápasů za Detroit, Los Angeles, New York Rangers a Dallas. Posbíral šestkrát víc trestných minut než bodů za produktivitu. Proslul jako provokatér, často vyvolával kontroverzní situace. Zejména za svého působení na Manhattanu.
Při play off 2008 se v sérii Rangers proti New Jersey stavěl tváří v tvář proti brankáři Martinu Brodeurovi, zakrýval mu výhled a šermoval hokejkou ve snaze ho rozhodit. Jeho chování vedlo NHL ještě během rozehrané série k okamžité změně pravidel, známé jako „Avery rule“. Za takové počínání zavedla trest. Brodeur si s Averym na konci série nepodal ruku.
Ani po svém posledním zápase v NHL v prosinci 2011 nezmizel Avery na dlouho z očí. O tři roky později se zúčastnil pořadu „Dancing with the Stars“, vydal autobiografii a byl spoluautorem romantického románu „Summer Skate“. V roce 2022 podala jeho manželka Hilary Rhodaová žádost o rozvod a získala soudní zákaz přiblížení s odůvodněním, že se k ní a jejich synovi choval násilnicky. Avery však nebyl obviněn z žádného trestného činu a tvrdil, že se od té doby usmířili.
V hokejovém prostředí se pohybuje i nadále. V podcastech se rád vyjadřuje k dění v NHL; třeba letos během prvního kola play off označil v pořadu „Spittin’ Chiclets“ projev Artěmije Panarina z Los Angeles za trapný. Zveřejňuje rovněž analýzy ligy, které občas prokládá vulgárními výrazy.
Po skončení kariéry propadl Avery jiné vášni. Ve svých 46 letech má za sebou jedenáct celovečerních filmů, včetně tří posledních snímků Christophera Nolana, jednoho z nejvíc oceňovaných a komerčně nejúspěšnějších režisérů. Účinkoval i v jeho oscarovém bijáku „Oppenheimer“. Hrál postavu v titulcích uvedenou jako Weatherman, která se dostane do ostré hádky s postavami, jež ztvárnili Matt Damon a Cillian Murphy. „Jeden z nejdůležitějších momentů mého života,“ prohlásil Avery o natáčení scény.
Prací na filmu „Odyssea“ strávil zhruba šest měsíců. Ze svého domova v Los Angeles cestoval do Řecka, Skotska, na Island, do Maroka a na Sicílii. Šlo o nejrozsáhlejší produkci, jakou Avery dosud zažil. Herci ztvárňující členy Odysseovy posádky museli v brnění šplhat po horách, projít veslařským výcvikem, celé dny trávili natáčením na lodích, aby naplnili Nolanovy vize. Náročná práce však v Averym podnítila ještě větší touhu v oboru pokračovat.
Jako herec debutoval ve filmu „The Rocket“, životopisném snímku z roku 2005 o Maurici Richardovi, slavném útočníkovi Montreal Canadiens. Tehdy ještě působil v NHL a hrál bitkaře Boba Dilla z New York Rangers, kam ho o dva roky později vyměnili. Před deseti lety získal malou roli ve snímku „Den patriotů“. Pět let chodil v New Yorku na herecké kurzy a uspěl v konkurzu na roli v Nolanově filmu „Tenet“ z roku 2020. Poté dostal prostor v jeho „Oppenheimerovi“. Ve snímku „Rivalové 2“ dostali s bývalým obráncem Chrisem Cheliosem role bodyguardů.
Film „Odyssea“ se stal obrovským hitem. Avery obdržel spoustu vzkazů od přátel, kteří ho viděli. Brendan Shanahan, s nímž působil v Detroitu a New Yorku, mu napsal přímo z kina. Od té doby účinkoval ve dvou seriálech a ucházel se o roli v komediální sérii s názvem „I Love LA“. Řekl, že pokud ji dostane, může vyhrát Zlatý glóbus. „A pokud mě nevyberou, udělali chybu,“ dodal.