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ZIMÁK: Pravda z místa. Proč je kanadská juniorka jiný svět. Pro hráče i pro člověka

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ZIMÁK: Pravda z místa. Proč je kanadská juniorka jiný svět. Pro hráče, pro člověka • Zdroj: isport.tv
Jakub Čutta
Matyas Čutta zaujal v zámoří
Matyas Čutta zaujal v zámoří
Adam musil spolupracuje s Jakubem Čuttou dlouhodobě
Jakub Čutta, bývalý hráč a momentálně trenér, má názor, jak pomoci českému hokeji
Jakub Čutta, bývalý hráč a momentálně trenér, má názor, jak pomoci českému hokeji
Jakub Čutta, bývalý hráč a momentálně trenér, má názor, jak pomoci českému hokeji
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Hokej
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Odchody mladých dorostenců a juniorů do zámoří i jinam do Evropy jsou letitým a obrovským tématem, které přináší nemalý vliv na rozvoj talentovaných hokejistů i na výsledky reprezentací na největších akcích. Téma, které se řeší a diskutuje desítky let na svazu, mezi hráči, rodiči, agenty, experty a dalšími. A znovu je to téma pro nový díl Zimáku. Roční iSport Premium nyní za výhodnou cenu. Ušetříte 445 korun >>>

Je zřejmé, že v éteru padá i dost zkreslených informací. A vy teď máte zajímavou příležitost získat přesvědčivé svědectví o tom, jak to chodí v juniorské kanadské CHL. Což je prestižní třídivizní soutěž, za níž pádí mraky mladých českých hokejistů.

Záměrně jsme do Zimáku zlanařili Jakuba Čuttu, bývalého vynikajícího obránce, taky juniorského mistra světa, jehož syn Matyas nastoupil na cestu rozvoje v QMJHL v týmu Rimouski Océanic. Ten 16letého libereckého útočníka draftoval a nyní přicházejí výborné ohlasy na jeho připravenost.

Jakub Čutta se právě nachází přímo v Rimouski, kde má vše jako na podnose, zjišťuje informace, baví se s lidmi z klubu. A právě pro vás má, věříme, velmi poutavé svědectví. V plné dvouhodinové verzi. Jednoduše řečeno? Naprosto jiný svět, se vším respektem ke zdejší výchově. Nejde ale zdaleka jen o hokej.

Všechny kompletní díly Zimáku najdete na www.zimakpodcast.cz a v sekci iSport Premium.

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