Benák: Musím makat víc než velcí hráči, trendy v lize jsou mi jedno. NCAA mě přiblíží k NHL
Je mu teprve devatenáct a šampionát dvacítek na přelomu roku (Edmonton, Red Deer) bude jeho už šestou velkou světovou akcí. To jen potvrzuje, jaký je Adam Benák talent a příslib. Na české poměry generační, na světové mapě díky šikovným rukám a hokejové inteligenci adept na průnik do NHL. Aby se splnění snu ještě víc přiblížil, do zámoří si nově přibalí aktovku, sešity, penál, kružítko… „Školy tam prý není až tolik,“ usmívá se 19letý ofenzivní šikula, čerstvě zapsaný na univerzitu Western Michigan, kde se bude věnovat sportovnímu managementu.
Nehledě na věk, o Adamu Benákovi se v prostředí českého hokeje mluví dlouho a nahlas. Jeho herní cítění je neobyčejné, v podstatě unikátní. Milimetrové přesné nahrávky, luxusní žabičky, to vše zabalené do důvtipu, mazanosti. K A ovšem patří i B, a tak se podobně jako Benákův kumšt skloňují i fyzické parametry, především výška. Údaj 174 centimetrů odradil před draftem řadu klubů NHL, ale ne všechny. A tak se stalo, že loni si Adama Benáka vybrala Minnesota. Mít o deset čísel víc, mládenec rozhodně nečekal až do čtvrtého kola.
Základ byl položen, přišla lehká úleva a teď je vše dobře rozehrané do budoucna. Po velmi zajímavé sezoně v Ontario Hockey League, kde s průměrem 1,6 bodu na zápas skončil druhý v produktivitě Brantfordu a předčil i mnohem více vychvalovaného Caleba Malhotru, se plzeňský rodák rozhodl vsadit na vysokoškolskou NCAA.
„První půlka sezony byla hodně dobrá, neprohráli jsme snad jediný zápas. Ale pak přišla nějaká zranění a v play off jsme vypadli v sedmém zápase. Škoda,“ zmiňuje senzační vyřazení týmem Barrie Colts v semifinále Memorial Cupu. „Naše obrana nebyla nejlepší a soupeře podržel gólman. Měli jsme to ukončit v šestém zápase, ale bohužel. A v sedmém už nám to nevyšlo vůbec,“ rekapituluje.
Po americké USHL (2024/25) a nejvyšší kanadské juniorce (2025/26) si vyzkouší další elitní a čím dál diskutovanější projekt. Na univerzitě se potká s šesti draftovanými parťáky, mezi nimiž vyčnívá Kanaďan Tommy Lafreniere, stejnou kabinu bude sdílet i s vrstevníkem Nicholasem Sýkorou, synem dvojnásobného šampiona Stanley Cupu.
„Je to zase o level výš než juniorka. Pokud se dobře připravím, budu blíž AHL nebo i NHL. Tahle soutěž jde každým rokem nahoru. Jsem zvědavý, jak to bude vypadat,“ těší se.
O začlenění do formátu NCAA uvažoval dlouho. Přesně dle plánu. „Univerzitu jsem měl v hlavě už dva roky, od té doby, co jsem začal hrát za mořem. Celé se to zintenzivnilo kolem Vánoc. Jsem rád, že jdu touto cestou.“
Za oceánem obecně se při stavbě kádrů znovu přiklánějí k co nejvyšším hráčům. Což Benák jako handicap nevnímá. Je mu to fuk. „Mně je celkem jedno, jaká je móda v NHL, zda prosazují velké nebo malé. Já vím, že musím dřít víc než velcí hráči a ukázat, že jsem lepší než oni. Základem je makat co nejvíc,“ reaguje přesvědčivě.
Zmiňovaného makání bývá na NCAA mnohem víc než kdekoli jinde. Tréninkové práci se přikládá větší význam než samotnému hraní. Škole jde především o progres hrajících studentů, a čím lepší výsledek na konci sezony, tím lépe. Nicméně, na finální umístění se netlačí tolik jako jinde.
Mezikrok do dospělého hokeje
Mistráků je zhruba polovina toho, co v Kanadě. „Je tam víc času na trénink, v tomhle to bude jiné oproti kanadské juniorce. Jsem zvědavý, nemám s tím zkušenosti,“ neví přesně, jak se to na něm projeví.
Každopádně po odhalení možnosti odejít do NCAA neváhal. „Rozhodlo, že ta soutěž je úplně jinde než juniorka. Je to mezikrok mezi juniorkou a dospělým hokejem. Když si dokážu, že NCAA můžu hrát, posune mě to zase blíž k profi ligám. Minnesota taky říkala, ať jdu tímhle směrem,“ je rád.
Přesto všechno mu rok strávený v barvách Brantford Bulldogs pomohl. „Ta liga je hodně o projevení dovedností a vůbec o ofenzivě. Zároveň cítím, že jsem se zlepšil i ve fyzické hře. Dva poslední roky mě posunuly ve všech aspektech, jsem dál i jako člověk, jsem zase o kus samostatnější. A teď se těším, že to posunu opět o krok dál,“ věří Adam Benák.