Čihař: Řekli mi, že mám být větší svině. A že musím nabrat na svalech, mám šest kilo navíc
Česká dvacítka míří na Turnaj pěti ve finském Espoo. Do mistrovství světa v Kanadě zbývají čtyři měsíce. V tak silném složení se tým může sejít opět až tam. Nový trenérský štáb v čele s Janem Tomajkem mohl do kempu v Chomutově pozvat hráče působící v zámořských soutěžích, než se rozutečou. Vojtěch Čihař byl nejužitečnějším hráčem posledního šampionátu v Minnesotě. „Příště chci rozhodně víc zlatou medaili! Ta jediná mi chybí,“ pravil 19letý útočník, který už má bronz a stříbro. Jenže pokusit se o to může, jen když nebude hrát NHL.
Na pondělní trénink se přišel podívat i jeho otec. V Chomutově je Vojtěch Čihař doma. Čtyři sezony vyrůstal v Karlových Varech, než se na zbytek minulého ročníku vypravil do kanadské WHL. „Jsem rád, že jsem to udělal,“ pochvaloval si při rozhovoru. V základní části připisoval bod na zápas, v play off si vedl ještě líp. S týmem Kelowna Rockets nastoupil v závěrečném turnaji o Memorial Cup. Loni ho draftovalo Los Angeles. Přes léto dostal od Kings za úkol nabrat svaly, v září odletí na kemp. Jak uspěje, na tom závisí i jeho případná účast na příštích dvacítkách.
Se stříbrným týmem jste se sešli naposledy při červnové návštěvě u prezidenta republiky, sraz v Chomutově je první akcí od juniorského mistrovství světa. V tvořícím se týmu vás z předchozího výběru může pokračovat celkem dost. Jaké bylo znovu se potkat?
„Nádherné! Zavzpomínali jsme na mistrovství, na zážitky, které jsme tam měli. Sejít se po takové době je vždycky skvělé.“
Jde o první a zároveň poslední příležitost se takhle sejít. Bude hodně důležitý nadcházející Turnaj pěti?
„Určitě. Pořád se seznamujeme s trenéry, pro většinu z nás je to poslední setkání před dalším mistrovstvím světa. Musíme se s nimi co nejlíp poznat, načerpat jejich systém, který chtějí hrát.“
Jaký byl kemp pod novým trenérským štábem?
„Jsem vždycky rád, když můžu vyjet v reprezentačním dresu na domácí led. S trenéry se poznáváme a uvidíme po zápasech, jak se bude všechno vyvíjet.“
Kde jste přes léto trénoval?
„Měl jsem naštěstí možnost připravovat se v Karlových Varech s áčkem. Našel jsem si kondičního trenéra, do posilovny chodil trénovat sám a na led s týmem Varů. Už když jsem po Memorial Cupu věděl, že poletím domů, začal jsem řešit, kde vůbec budu trénovat. S tím, že si dám trochu volno a potom se budu muset hodně rychle pustit do tréninku, jelikož letní přípravu jsem letos neměl tak dlouhou. Jsem rád, že mi pan Patera co nejrychleji odpověděl a umožnil mi to.“