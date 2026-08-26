Do kempu Chicaga nemůže, ale chce bojovat o smlouvu. Nestrašil: Být s kluky je boží
Na srazu dvacítky v Chomutově před Turnajem pěti bylo z hráčů znát, jak rádi jsou zase spolu. „Tyhle dny jsou nejlepší časy mládežnického hokeje,“ liboval si Václav Nestrašil. „Pořád se smějeme, jsme dobří kamarádi, což se pak projeví i na ledě,“ dodal jeden z jedenácti členů výběru, který už na přelomu roku byl na stříbrném mistrovství světa v Minnesotě.
Když medailisty v červnu přijal prezident republiky, Václav Nestrašil nepřišel v týmovém obleku jako ostatní, nýbrž v tmavém úboru. „Vypadal jsem trochu divně,“ přiznal v rozhovoru pro deník Sport a iSport.cz. Stane se. A útočník, který zářil v týmu Univerzity Massachusetts, naopak moc dobře ví, že k úspěchu vede, když všichni táhnou jako jeden tým.
Jak se stalo, že jste byl za černou vránu?
„Oblek jsem si zapomněl v Americe. Po dvacítkách jsem si ho vzal na univerzitu a trošku hloupě mi nedošlo, že bych ho někdy mohl potřebovat. Nechal jsem ho tam, protože do Česka jsem si chtěl vzít co nejmíň věcí. A pak už bylo pozdě. Před návštěvou u prezidenta přišla zpráva, ať si vezmeme obleky z repre. Řekl jsem si: ‚Dobrý, polovina kluků si možná obleky zapomněla taky a nebudou je mít. Já v Česku neměl žádný jiný a nějak to slepoval od bráchů. Vyšlo to tak, že jsem byl jediný, kdo týmový oblek neměl. Vypadal jsem trochu divně.“
Sraz v Chomutově a následný Turnaj pěti ve finském Espoo je od mistrovství světa první a vlastně poslední šancí se do dalšího šampionátu sejít takhle pohromadě, že ano?
„Přesně tak. Většina z nás, co jsme byli minulý rok, jsme na soustředění nejeli v červenci, takže teď se setkáváme poprvé a naposled před další velkou akcí.“
Účast v kempech dvacítky trenéři rozdělili do dvou skupin. Na prvním červencovém srazu jste chyběli kvůli povinnostem v zámoří?
„Všichni jsme měli rozvojové kempy s týmy NHL, byly tam ještě další věci. Zůstávali jsme v Americe nebo různě přebíhali tam a zpátky. S panem Tomajkem (trenér dvacítky) jsem se dohodl, že by bylo lepší přijet teď a zároveň to vzít jako rozcvičku před sezonou, což pobral. Většina kluků to měla podobně, chtěli se spíš připravit individuálně, vyřídit si týmové záležitosti v Americe a pak přijet do kempu a rozehřát se před novou sezonou.“
Jaké bylo setkání s ostatními kluky?
„Pecka! Tyhle dny jsou nejlepší časy mládežnického hokeje. Tolik zábavy člověk jindy nezažije, jak na ledě, tak mimo něj. Můžeme spolu trénovat, zahrát si zápasy, mimo led vzpomínat, smát se, užít si legraci. Být zase s kluky mi přijde prostě boží.“
Do mistrovství světa zbývá poměrně dlouhá doba, ale do té doby budete každý hrát jinde. Jak je pro vás Turnaj pěti důležitý?
„Hodně. Právě proto, že jsme přijeli víceméně všichni, nikdo nechybí. Trenéři mají na výběr z většiny dostupných kluků, i pro ně je důležité nás vidět. Stmelíme se jako parta. Dlouho jsme se neviděli, je zábava, vytvoříme týmovou chemii, která je potřeba. Zároveň si zatrénujeme a zahrajeme v lajnách, zjistíme, kdo s kým může hrát, což se v prosinci bude určitě hodit.“