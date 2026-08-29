Kutlák o dvacítce i dnešních mladících: Lepší být mrtvej než druhej. Za nás to byla sekaná
Z dnešního pohledu byla jeho kariéra jako zvon. Starty za Boston Bruins, další skoro tři stovky v AHL, šest po sobě jdoucích sezon ve Švýcarsku, navrch tři světové šampionáty, dvě medaile z nich a na začátku cesty zlato s dvacítkou. Šichta mezi chlapy profíky až téměř do čtyřicítky. Zdeněk Kutlák býval schovanou hvězdou v éře pořád ještě tučných českých zásob v NHL. Má toho hodně co předávat a není vůbec od věci, že právě tuzemským lídrům reprezentační dvacítky.
Po ryzím fachmanovi Ladislavu Šmídovi převzal roli pravé ruky hlavního kouče Jana Tomajka. To vás samo o sobě nemůže nechat v klidu. „Po Šmíďákovi je opravdu na co navazovat,“ usměje se 46letý někdejší uznávaný obránce, který je momentálně s dvacítkou na turnaji pěti ve finském Espoo. A jinak ho pravidelně potkáte na budějovickém zimáku.
Kde jste se tu vyloupnul?
„Loni mě oslovil Tomáš Andrýs k reprezentační šestnáctce. Hned jsem po tom skočil, protože mě zajímal vývoj kluků od šestnáctky dál. Všechny ty změny a progres hráčů. Říkal jsem si pro sebe, že kdybych vydržel třeba do osmnáctky, bylo by to super, protože bych měl před očima i pod rukama důležitý rozvoj kluků. A nešlo by jen o naše, taky o Švédy, Američany a další. No, po sezoně přišlo léto a jednoho dne mi volal Honza Tomajko, zda bych nešel k němu k dvacítce.“
Zase jste po tom hned skočil?
„Nejprve mi to přišlo jako velký skok, takže jsem to probral s Tomášem Andrýsem a dalším kolegou Lukášem Krajíčkem. Popravdě, dělalo se mi s nimi výborně, odejít z tohohle realizáku nebylo snadné, na druhou stranu, taková šance může přijít jednou za život. Dvacítku jsem bral nesmírně prestižně už jako hráč a stejně to vnímám i teď jako trenér. Obrovská čest.“
Tušíte, proč si Jan Tomajko vybral zrovna vás?
„To jsme moc nerozebírali, každopádně vím, že laťka je díky Láďovi Šmídovi nasazená hodně vysoko. Je opravdu na co navazovat… Před ním v bleděmodrém Pavel Trnka.“
Co váhou svých schopností a zkušeností chcete zejména ovlivnit?
„Ty bláho, dobrá otázka. Jedna věc je, že přechod z klubové úrovně do reprezentace je vstupem do jiné dimenze. V klubu máte taky dobré hráče, ale tady se schází výběr z hroznů. Je až neskutečné, jaká kvalita tréninku může nastat. Člověk je na něco zvyklý z dennodenní báze a tady je to někde jinde. A co můžu ovlivnit? Detaily, konkrétní věci, které se dějí na ledě. Jak se ke všem možným situacím postavit, čím si pomoci, co funguje. Drobnosti, občas nějaký fígl. Nejsme na platformě, kde bychom vyučovali dovednosti. Ty tihle kluci mají a kvalita skills je nesporná.“
Co hlava, mentalita hráčů? Tam se dá pokaždé něco najít, ne?
„Při různých pohovorech jsem si ověřil, že drtivá většina kluků je velmi dobře mentálně nastavená, vědí kudy a jak. Znovu, oproti práci v klubu je znát rozdíl. Kluci z repre mají před sebou vytyčené cíle a postupnými kroky si jdou za nimi. V klubech kolikrát mladí nevědí, jestli chtějí hrát hokej, někdy to chtějí víc spíš rodiče.“