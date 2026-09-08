Čuměli jsme jako puci. Už je to 50 let. Vzpomínky na první turnaj s nejlepšími hokejisty
- Před 50 lety odstartoval v září 1976 prvním ročníkem slavný Canada Cup, který vůbec poprvé na jediném turnaji shromáždil nejsilnější možné výběry šesti hokejových velmocí.
Československý tým na turnaji zazářil a v základní skupině dokázal v montrealské hale Forum porazit domácí výběr plný hvězd z NHL 1:0 díky památné brance Milana Nového.
Ve finále podlehli Čechoslováci v dramatické odvete Kanadě v prodloužení 4:5 a celý turnaj pak zakončila historická a spontánní výměna dresů přímo na ledě.
Před 50 lety to vypuklo. „Obraťte stránku,“ hlásaly noviny za mořem. Začátkem září 1976 se hrál poprvé Kanadský pohár. Turnaj, který zahájil novou kapitolu světového hokeje. Do té doby největší událost světového hokeje a první opravdové mistrovství světa, kde se mohli střetnout nejlepší s nejlepšími. „Občas jsem zvažoval, které utkání vybrat jako nejlepší ze stovek, co jsem odehrál. Zvítězilo finále Canada Cupu,“ svěřil se po letech legendární útočník Vladimír Martinec.
V památné Sérii století ze sklonku léta 1972 se Kanada s celou galaxií superhvězd NHL na soupisce poprvé střetla s Rusy. Canada Cup na ni navázal. Poprvé se potkalo šest nejlepších mužstev planety v nejsilnějším možném složení.
Turnaj byl dítětem právníka a hráčského agenta Alana Eaglesona. Pořádala ho NHL s hráčskou asociací NHLPA. Znamenal návrat javorových listů na světovou scénu. Kanada se stáhla v roce 1970, kdy jí nepovolili vzít šampionát pár profesionálů. Roztržku podnítili Rusové, kteří se za amatéry jen vydávali. Canada Cupu se vedle Kanady a USA zúčastnily Československo, Finsko, SSSR a Švédsko.
„Byl jsem tak nadšený, že jsem před zahájením nemohl usnout. Pocta Börje Salmingovi, první setkání s Bobbym Orrem, zápasy uprostřed noci na malém kluzišti. Bylo to kouzelné. Ten pocit už nikdy nezažijeme,“ napsal nedávno na sítích Szymon Szemberg, švédský novinář a později mluvčí mezinárodní federace IIHF.
Nový jako Bobby Clarke
Československý tým prožíval nejlepší rok v historii. Na olympiádě sahal po zlatu, na mistrovství světa v Katovicích získal titul bez jediné porážky. V předpovědích ho řadili na druhé místo za Kanadu a před nevyzpytatelné Švédy s osmi posilami ze zámořských soutěží. Na rozdíl od nich a Finů z nich hráče povolat nemohl.