Zemřel hokejový bohém Raděvič (†59). Oblíbenec fanoušků Zlína, co nahrával na góly Růžičkovi
Jeden z nejtalentovanějších hokejistů své generace svůj poslední zápas prohrál. Ve věku 59 let zemřel Radim Raděvič, jenž válel na vojně v Trenčíně v útoku s Vladimírem Růžičkou a ve Zlíně platil roky za oblíbence fanoušků. Byl to bohém, na ledě i mimo něj.
V dobách své největší slávy byl Raděvič výkonností na reprezentační úrovni. Že toho v národním týmu neodehrál víc (19 zápasů, 3 góly), za to mohla obří konkurence a také horší životospráva extrémně technicky nadaného křídelníka. Rodák z Opavy žil naplno, (nejen) hokejem se bavil. Ačkoliv nebyl nikdy draftovaný, absolvoval za mořem kemp Bostonu Bruins. „Rád jsem si vyšel a bavil se. Ale nepřeháněl jsem to. Nemohl bych jinak hrát. Zkuste se někde opít a pak předvést výkon. Ani na trénink bych v takovém stavu nemohl jít,“ ujišťoval Raděvič.
V Česku zanechal největší stopu v tehdejším Gottwaldově (dnešním Zlínu), působil i v Olomouci, Kometě Brno, ve Vsetíně či v Přerově. Má za sebou i zahraniční štace na Slovensku, v Rakousku a v Německu. Kariéru končil v Uherském Brodě. Se Zlínem získal bronz (1985), v první titulové sezoně Vsetína (1994/95) odehrál jen šest utkání. Pak v klubu skončil.
Nejlíp se cítil v Trenčíně v lajně s centrem Růžičkou. „Sice jsem za něho lítal dozadu, ale jakmile jsem mu nahrál, dal gól. Byl to jeden z nejlepších hokejistů, se kterými jsem hrál,“ vyznal se jednou Raděvič. Společně si zahráli na olympijských hrách v Calgary 1988. Odjeli se šestým místem, což byl velký neúspěch. „Před revolucí se všichni chtěli ukázat, dostat se ven a ani si nenahráli,“ stěžoval si po návratu.