Bývalý sparťan skončil ve 28 letech: Nebylo to impulzivní. Přibližuje novou kariéru
- Bývalý extraligový obránce a vicemistr se Spartou Radek Jeřábek ukončil v 28 letech profesionální hokejovou kariéru.
Ke změně oboru jej přivedla dlouholetá spolupráce se sportovní psycholožkou a pocit, že mu hokej víc bere, než dává.
Po absolvování ročního kurzu a získání certifikace se nyní věnuje mentálnímu koučinku individuálních sportovců i celých týmů.
Extraligu hrál za Spartu, Boleslav, Vítkovice i Kladno. Kdyby chtěl, mezi profesionály se udrží. A přesto si Radek Jeřábek v 28 letech řekl, že s aktivním sportem sekne. Český vicemistr se dal na dráhu mentálního kouče. Přiblíží těžkosti, které ho formovaly, aby teď pomáhal druhým. „Zažil jsem zranění, strachy i nepříjemné pocity. Ale zároveň spoustu těch příjemných,“ říká už bývalý bek.
Po celou kariéru Radek Jeřábek spolupracoval se sportovní psycholožkou. Při bujných rozhovorech ho napadlo, že by se sám mohl vydat stejnou cestou. O dost dřív, než by se k tomu v jeho pozici uchýlili jiní. Ještě v minulé sezoně hrál za Porubu v první lize, za rozhodnutím si ovšem stojí. Finanční riziko neřeší.
Co přinutí profesionálního hokejistu skončit v 28 letech a dát se na kariéru mentálního kouče?
„Nebylo to o zdraví. Hokej mě bavil dlouhou dobu, ale na konci jsem tak nějak cítil, že mi víc bere, než dává. Mentální koučink mi dával smysl i z dlouhodobého hlediska. Můžu navíc využít praxi, kterou jsem nabyl v průběhu kariéry. Se sportovci dokážu sdílet svoje zkušenosti, pocity, nervozitu, strach z chyby a podobné záležitosti.“
Zníte, jako by ani nešlo o náročné rozhodnutí, přitom jste přeskočil na úplně jinou kolej.
„Nebylo to impulzivní, připravoval jsem se. Nejnáročnější moment byl pustit zprávu do světa. Lidi kolem mě o tom věděli, ale stalo se to oficiálním až ve chvíli, kdy jsem dal příspěvek na Instagram. Cítil jsem velkou vlnu podpory, na druhou stranu i lítost, že uzavírám určitou kapitolu, která byla hezká a skvělá.“
Lidé vás podrželi?
„Ze sta procent. Nebyl nikdo, kdo by řekl, že dělám chybu. Naopak mě v rozhodnutí všichni podpořili a viděli, že to myslím vážně. Chtěl jsem to takhle udělat, takže mi nikdo nemohl nic říct. A ani nechtěl. Měl jsem v hlavě delší dobu, že chci skončit.“
Ale proč tak brzy?