Hokej ji zachránil, pak ničil. Pecinová o depresích, boji sestry o život i novém startu
- Bývalá úspěšná hokejistka Adriena Pecinová popisuje pocity lásky i vyhoření ze sportu. „Když jsem skončila s hokejem, byl jsem NIKDO.“
- V podcastu Branky, děti, rodiče se vrací do dětství, kdy její sestra bojovala s rakovinou a ona se rozhodla být samostatná a ve všem perfektní. Až příliš perfektní.
- V mimořádné zpovědi popisuje, jak našla radost a nový smysl života ve fyzioterapii, která je spojená s emocemi a myslí.
Tak otevřený rozhovor nevzniká často. Bývalá hokejová reprezentantka a dnes uznávaná fyzioterapeutka Adriena Pecinová v podcastu Branky, děti, rodiče mluví bez příkras o poruše příjmu potravy, vyhoření, hlubokých depresích i okamžiku, kdy v 17 letech opustila hokej a zjistila, že bez něj vlastně neví, kdo je. Vrací se také do dětství k těžké nemoci sestry, které lékaři dávali jen týdny života. Tehdy pro ni ještě sport představoval únik i záchranu. Dnes všechny tyto zkušenosti propojuje ve své unikátní práci s tělem a psychikou, díky níž ji sledují stovky tisíc lidí.
„No nikdo, no.“
Jsou to jen tři slova. Pronesená téměř mimochodem. V rozhovoru s Adrienou Pecinovou ale možná vystihují několik let jejího života lépe než dlouhé vysvětlování.
Otázka byla jednoduchá. Když se v sedmnácti letech rozhodla skončit s hokejem, kterému podřídila prakticky celý svůj život, kým vlastně byla?
„No nikdo, no. A taky to mělo obrovský důsledky. Měla jsem obrovský deprese z té ztráty identity sportovce,“ říká v mimořádně otevřeném dílu podcastu Branky, děti, rodiče.
Navenek přitom ještě krátce předtím všechno vypadalo skoro ideálně. Reprezentace, výborné výkonnostní testy, sen posouvat se dál. Uvnitř se ale něco pomalu rozpadalo.
„Ono se říká ze dne na den, ale ono to nikdy není ze dne na den. Ona i ta voda se postupně vaří,“ popisuje Pecinová období, kdy z hokeje mizela radost a zůstával stále víc výkon, disciplína a povinnost.
Přidala se porucha příjmu potravy. Sama o sobě mluví jako o mimořádně obsedantním typu, který chtěl udělat úplně všechno pro to, aby byl lepší.
Jenže radost z toho, co dělá, pomalu mizela.
Sestra bojovala o život a ona byla na vše sama
Přitom hokej pro ni byl dlouho největší láska jejího života. A také místem, kam mohla utéct před něčím, čemu jako dítě nedokázala úplně rozumět.
„Moje ségra totiž, když mi bylo asi dvanáct, podstupovala vážnou léčbu,“ říká vážně. „V tu dobu měla prognózu osm týdnů, možná dva měsíce. Měla chondrosarkom v koleni, obrovský metastáze…“
Během jediného dne se podle ní rodině převrátil život. Následovala dlouhá léčba, chemoterapie, ozařování i amputace dolní končetiny. Sama Pecinová byla ale stále dítětem, které se logicky dostalo trochu na druhou kolej.
„Absolutně nic rodičům nevyčítám. Když jsem viděla mámu, ten její boj o život ségry, to byl projev ženství na té nejvyšší možné úrovni,“ říká s velkou úctou.
Faktem nicméně bylo, že Adriena zůstala na svá dětská trápení nebo pochybnosti sama. Navíc někdy cítila i zvláštní pocit viny, že ona je z dvojice sester ta zdravá…
Jeden z nejsilnějších momentů rozhovoru, který s Pecinovou vedli Šárka Strachová a Lukáš Tomek, přichází ve chvíli, kdy popisuje setkání se sestrou po amputaci její nohy. „Já jsem vlastně nevěděla, co jí mám říct. To je takový divný, že nemáš nohu teďko. Nebo co? To dítě, mně bylo tehdy asi dvanáct, nemá arzenál na to, aby tu situaci pobralo,“ vysvětluje.
Sestra nakonec svůj boj zvládla. Má dceru a stala se pro Adrienu obrovským zdrojem inspirace. To je současný stav.
V těch 12 letech ale bylo všechno trochu jinak. „V hlavě jsem si tenkrát řekla, že budu dokonalé dítě, se kterým nebudou žádné problémy a se vším si poradí. Samo, bez pomoci,“ vzpomíná.
Hokej jí v té době vyplnil skoro celý její prostor a chuť být v něm co nejlepší ji hnala dopředu. „Jsem sportu vděčná, protože si myslím, že mi tehdy doslova zachránil život. Dělala jsem ho na maximum,“ říká.
Maximum. To slovo ji hnalo dopředu. A později také dostalo na hranu, nebo možná až za ní, jak už na počátku zaznělo.
Sundala brusle a prožila temnou noc duše
Nakonec se Adriena dostala až do chvíle, kdy si neuměla představit, že si znovu nazuje brusle. Jen při pohledu na ně jí bylo špatně.
„Hrát hokej bylo najednou možná ještě víc než povinnost, bylo to skoro něco jako trest,“ zazní v rozhovoru.
Pecinová popisuje narůstající úzkost, tlak na sebe samu i potřebu všechno obsedantně kontrolovat. V zápasech už nedokázala prodat to, co měla natrénováno. Po střídání se omlouvala spoluhráčkám. Výkon, který měl být výsledkem let práce, se stále víc svazoval strachem.
A pak přišel konec.
Okolí čekalo, že potřebuje měsíc volna. Že si odpočine a vrátí se. Nevrátila.
Jenže konec hokeje neznamenal pouze konec tréninků. Znamenal stěhování, změnu školy a především ztrátu většiny sociálních vazeb. Identita, kolem které Pecinová postavila celé dospívání, byla pryč.
„Jak bych popsala to další období? Možná jako temnou noc duše na steroidech,“ řekne upřímně. „Já jsem fakt nevěděla, co se sebou. Neměla jsem kamarády, neměla jsem vlastně vůbec nic. Jen hluboký deprese.“
Trvalo dva možná tři roky. Nakonec si ale řekla o pomoc, chodila na terapie, hledala jiný vztah k pohybu a našla lidi, kteří cvičili, ale jejich sportování nebylo spojeno s výkonem a výsledky.
Ani cesta ven ale nebyla přímočará. Adriena otevřeně mluví o ortorexii, problémech s cyklem a o těle, které podle vlastních slov „zničila a vyždímala“.
Nakonec ale našla sama sebe. Druhou Adrienu, nový život, nový smysl, novou radost. A došlo jí, že oddělovat fyzické tělo od toho, co se člověku odehrává uvnitř, nedává smysl.
Neztraťte radost z toho, co děláte
Dnes Adriena Pecinová působí jako fyzioterapeutka s velkou nadstavbou. Spoluzaložila Core Movement School a zdůrazňuje, že klasická představa fyzioterapie její práci nevystihuje.
Mluví o propojení těla, emocí a mysli.
„Já bych si moc přála, aby kohokoliv potkám, tak měl trošku větší naději a nástroje na to, jak si pomoct. Aby když náhodou přijde ta temná noc duše, tak věděl, jak ji kormidlovat,“ říká upřímně.
Upozorňuje také na vnitřní dialog člověka, který dokáže být mimořádně tvrdý. Anebo varuje před ranou specializací a před prostředím, ve kterém dítě už od nízkého věku získává pocit, že sport dělá proto, aby se jednou stalo novým Jágrem nebo Messim.
„Možná bude skvělý v hokeji, ale taky s tím možná ve dvanácti šlehne, protože neví, co to je zábava, neví, co to je radost, co to je nemít tu povinnost, že musím na trénink,“ říká moudře.
Právě tady se celý příběh uzavírá.
Dvanáctiletá Adriena našla v hokeji bezpečné místo ve chvíli, kdy její rodina bojovala s nemocí sestry. Sedmnáctiletá Adriena o něj přišla ve chvíli, kdy sport přestal být radostí a stal se její jedinou identitou. Dospělá Adriena Pecinová se dnes snaží předávat ostatním něco, co tehdy sama neuměla: že člověk není jen výkon, výsledek ani tělo.
A možná právě proto dnes tak naléhavě mluví o věci, která zní banálně, dokud o ni člověk nepřijde: Neztratit radost z toho, co děláme.