Boj o dresy, Kanada prohrála u soudu s IIHF. Šéf Tardif: Je to poprvé v historii, kdy...
- Obchodní soud v Curychu zamítl žádosti asociací Hockey Canada a USA Hockey, které se pokusily zablokovat stomilionovou smlouvu IIHF s firmou True na výrobu dresů.
Prezident IIHF Luc Tardif označil kroky severoamerických svazů za historicky první porušení solidarity a vyjádřil zklamání nad jednáním své rodné země.
Kauza vyvolala otázky ohledně etiky kanadského svazového vedení a stala se klíčovým tématem před nadcházejícím kongresem IIHF na Tenerife.
Zatímco Kanada vyvíjí úsilí o sblížení s Evropou, jednání její hokejové asociace na mezinárodní hokejové scéně šokovalo. Hockey Canada se s organizací USA Hockey obrátily na švýcarský soud, aby zabránily spolupráci Mezinárodní hokejové federace IIHF s výrobcem sportovního vybavení True. Hodnota smlouvy se odhaduje na téměř 100 milionů dolarů (asi 2,1 miliardy korun). Týká se výroby a prodeje dresů, v nichž národní týmy nastupují v mezinárodních soutěžích. Minulý týden dal obchodní soud v Curychu ve všech bodech za pravdu IIHF.
Po devíti měsících skončil spor, zda mají konečné slovo o prodeji dresů jednotlivé asociace, nebo IIHF. Kauza vypukla v závěru loňského roku. Hockey Canada vydala 30. prosince prohlášení, že prodloužila obchodní partnerství s americkým výrobcem výstroje Bauer až do roku 2034. Oznámila, že Bauer Hockey se stává jediným autorizovaným výrobcem replik kanadských dresů a že v sezoně 2026/27 uvede na trh jeho novou verzi.
Byl v tom však zádrhel: Veškerá obchodní práva související s pořádáním velkých mezinárodních turnajů vlastní odjakživa IIHF, což vyplývá z jejích stanov a řádů. Schvaluje návrhy dresů předložené jednotlivými zeměmi, než jdou do výroby. Předpisy IIHF zároveň upřesňují, že patenty na loga a emblémy na dresech náleží národním svazům a mezinárodní federace tudíž musí získat od asociací svolení k prodeji dresů, na nichž se tyto rozlišovací znaky objevují. Svazy tím souhlasí s komerčním využitím dresů. Hockey Canada však před soudem argumentovala, že jí náleží i obchodní práva, jelikož je vlastníkem patentů na rozlišovací znaky.
K nalezení řešení jsou potřeba dva
Centralizace obchodních práv na dresy je ve sportovním světě běžnou praxí. Například NHL (Fanatics), NFL (Nike) a MLB (Nike) vyjednávají jménem všech klubů smlouvy o výběru výrobce odpovědných za zhotovení a komercializaci jejich dresů a oblečení. V případě IIHF se takto získané příjmy rozdělují mezi svazy v zájmu hokejového rozvoje. Proto překvapilo zjištění, že Hockey Canada a USA Hockey se pokoušejí vydat vlastní cestou a vyjednávat si samostatně jiné smlouvy. Po 30 letech spolupráce s Nike jednala IIHF s dalšími výrobci. Obě severoamerické federace tak obešly své finské, švédské, švýcarské, české a další partnery.
„Je to poprvé v historii IIHF, kdy dva její členové porušili solidaritu nezbytnou pro rozvoj mezinárodního hokeje,“ uvedl šéf mezinárodní federace Luc Tardif v rozhovoru pro CBC. „Jako rodák z Quebeku jsem nikdy nečekal, že se ocitnu v situaci, kdy budu muset bránit práva IIHF proti Hockey Canada, a to zejména před odchodem do důchodu,“ řekl 73letý prezident, který má francouzské občanství. „Hodlám své funkční období dotáhnout do konce. Vždycky jsem bojoval proti nespravedlnosti a nepřestanu s tím ani teď. Je to škoda, protože jsme se snažili této situaci zabránit. K nalezení řešení jsou však potřeba dva,“ dodal.
Tardif nebyl jediný, koho zaskočilo jednání Hockey Canada. „Byl jsem naprosto šokován, když jsem 30. prosince zjistil, že Hockey Canada prodloužila smlouvu se společností Bauer o osm let, aniž by vyhlásila výběrové řízení,“ přiznal kanadský podnikatel Graeme Roustan, který vlastní časopis The Hockey News a firmu na výrobu výstroje True Hockey, která má dohodu s IIHF.
Je zřejmé, že Roustan má na věci svůj obchodní zájem. Dřív byl navíc majitelem společnosti Bauer. V roce 2008 podepsal první smlouvu, jež spojila firmu s organizací Hockey Canada. True vlastní od loňského září. Svůj záměr prý sdělil v předstihu generální ředitelce národní asociace Katherine Hendersonové a vyjádřil velký zájem získat zakázku. Jenže Hockey Canada podepsala dlouhodobou smlouvu s Bauerem, aniž by se obtěžovala zvážit další nabídky, nevypsala výběrové řízení.
Volby do vedení IIHF se blíží
Následně se dokonce obrátila na švýcarský soud, aby posvětil plnění smlouvy s Bauerem na úkor ostatních členů IIHF. Společně s USA Hockey podala dvě žádosti na předběžné opatření, které mělo zabránit IIHF, aby schválila smlouvy s firmou True. Soud i tyto požadavky zamítl.
Z politického hlediska působí v Kanadě okolnosti tohoto kroku velmi nepříznivě. Na konci srpna USA uvalily na sousední zemi cla s devastujícími dopady. Tři dny poté se Hockey Canada u soudu v Curychu stále snažila zmařit dohodu mezi IIHF a společností True, jejíž majitel po převzetí firmy přesunul výrobu hokejového vybavení z USA do Kanady. „Vzhledem k tomu, že Hockey Canada každoročně dostává miliony dolarů od daňových poplatníků, měla by podléhat přísnějším standardům,“ napsal Graeme Roustan.
Závažný problém představuje i jiné zjištění. Když byla Hendersonová v červenci 2023 zvolena do funkce, ve výběrové komisi zasedala i Mary-Kay Messierová, která je nyní marketingovou ředitelkou společnosti Bauer Canada. Komisi předsedal Jonathan Goldbloom, v současné době šéf správní rady kanadské asociace. „Tyto skutečnosti vyvolávají otázky ohledně etiky a zásad správy a řízení,“ poznamenal Roustan, který žádal odvolání jeho a Hendersonové.
Příští týden se na kongresu ve španělském Tenerife sejdou zástupci členských zemí IIHF, aby 2. října zvolili nové vedení mezinárodní federace. Katherine Hendersonová patří mezi 15 uchazečů na místo v Radě IIHF. Dvě silné severoamerické asociace jí zazlívají, že přišly o práva a peníze. Boj o dresy vstoupil do hry jako jedno z předvolebních témat.