Nadějný bek zůstává v bezvědomí, hráči z Arizonské univerzity žádají suspendaci trenéra
- Hokejista Matthew Mayich zkolaboval při náročném letním tréninku a po úpalu zůstává v kritickém stavu na přístrojích.
Trénink pod vedením bývalého člena Zelených baretů probíhal ve vysokých teplotách a hráči neměli téměř žádné přestávky na pití.
Sedm anonymních spoluhráčů poslalo rektorovi univerzity dopis se žádostí o okamžitou suspendaci hlavního trenéra i jeho štábu.
Hokejisté týmu Arizonské státní univerzity Sun Devils žádají rektora, aby postavil mimo službu hlavního trenéra Grega Powerse a jeho štáb. Jejich spoluhráč, 21letý obránce Matthew Mayich, v srpnu zkolaboval při bojovém tréninku a upadl do bezvědomí.
Od té doby zůstává v kritickém stavu v nemocnici napojený na přístroje. Selhání organismu způsobil úpal, jehož následkem byl nedostatek kyslíku v mozku. Je malá naděje, že se nadějný bek draftovaný St.Louis Blues vrátí do stavu, v jakém byl dřív.
Sedm studentů zaslalo prostřednictvím právního zástupce rektoru univerzity Michaelu Crowovi dopis o 26 stranách. Sepsali ho anonymně, neboť se obávali odvetných opatření ze strany kouče. Chtějí, aby rektor suspendoval Powerse a jeho asistenty, zpochybňují původní závěry univerzity.
Po kolapsu se mu nedostalo adekvátní péče
Mayich podle nich při tréninku upadl do komatu kvůli přehřátí a vyčerpání organismu, protože mu nebyly poskytnuty tekutiny a po kolapsu se mu nedostalo adekvátní lékařské péče.
„Hlavní trenér i jeho asistenti byli 20. srpna všichni na hřišti, všichni zůstávají ve svých funkcích a společně rozhodují o našem herním čase, výši stipendií a zařazení do kádru. Neměli bychom být nuceni volit mezi tím, zda řekneme pravdu o 20. srpnu, nebo jestli si udržíme to, na čem jsme pracovali celý život,“ uvedli hráči v dopise.
Trénink vedl bývalý člen Zelených baretů. Probíhal v náročných podmínkách, kdy se teploty pohybovaly lehce nad 30 °C. Hráči prováděli sprinty, kliky, kopy nohama a jiné cviky. Zpráva ASU uváděla, že hráči asi po dvaceti minutách tréninku dostali přestávku na pití, hráči tvrdí, že pauza přišla asi po 40 minutách z celkových 75 minut aktivity a trvala jen několik sekund.
Možnost osvěžit se mělo navíc jen několik jedinců, kteří jako první dokončili cvičení. „Měli několik vteřin, aby se napili z lahví, než jim bylo nařízeno vrátit se, zatímco ostatní, včetně Matthewa, ještě lezli po čtyřech. To byla jediná přestávka na pití,“ stálo v dopise.
Ztrácel orientaci a nikdo nezasáhl
Hráči rovněž napsali, že bývalý člen armádní jednotky přiznal, že zapomněl, že potřebují přestávku na pití, ale dodal, že během bojových misí vodu nepil. O Mayichovi uvedli, že vykazoval známky nepohody už na začátku tréninku, během cvičení „medvědí chůze“ začal ztrácet orientaci a při přenášení spoluhráče nebyl schopen kolegu udržet. „Nikdo z ASU ho během tréninku řádně nesledoval a nikdo nezasáhl,“ tvrdili v dopise.
Jakmile Mayich zkolaboval, podle hráčů ještě několik minut ležel na přímém slunci, což je v rozporu se zprávou Arizonské státní univerzity, podle níž se dvakrát posadil. Hráči uvedli, že Mayiche museli odnést do stínu. Na ochlazování prý měli k dispozici pouze ručníky z chladicího boxu, vodu z lahví a zahradní hadici. „
Matthew trávil většinu volného času ve svém klimatizovaném bytě, horko těžko snášel,“ napsali o rodákovi z Ontaria. Taky poznamenali, že do osudového 20. srpna trvaly tréninky venku jen asi 15 minut, než pokračovali v přípravě ve vnitřních prostorách.
Trenér Powers byl začátkem měsíce na incident rovněž dotázán. Ale nevyjádřil se k němu s tím, že hokejový program prochází složitým obdobím. Hráči však uvedli, že když s nimi jejich kouč poprvé mluvil, Mayichův stav zlehčoval. Údajně měl prohlásit, že utrpěl jen lehký úpal a dodal, že díky tomuto tréninku jsou zase o krok blíž postupu do turnaje Frozen Four o šampiona univerzitní soutěže NCAA.