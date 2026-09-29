Deváťák skončil s rozbitou hlavou v nemocnici. Řízená likvidace? Trenér to vylučuje
Největší ubohost. Tak nazval kapitán Sokolova Lukáš Pulpán nedávný atak na svého syna Tobiáše v zápase kategorie U15 mezi Škodou Plzeň a Pilsen Wolves. Za stavu 7:1 se do souboje s Pulpánem mladším dostal výrazně vyšší a hřmotnější sok z prohrávajícího celku. Situace vyvrcholila pádem při bitce, kdy talent Škody nejprve přišel o helmu. Skončil krátce v bezvědomí a putoval do nemocnice. Šlo o úmyslný útok na autora hattricku? Obě strany na incident reagují pro iSport.
V sobotním utkání deváťáků mezi dvěma týmy z Plzně už o moc nešlo. Indiáni za stavu 7:1 kontrolovali vyhraný zápas. Útočník Tobiáš Pulpán se na vysokém náskoku sám podílel třemi brankami. Při další útočné akci si ho ovšem zblízka začal všímat hřmotný protivník. Došlo k bitce, která neskončila příjemným obrázkem. Pulpán upadl hlavou na led, musela pro něj sanitka.
„Pouštěl jsem si to zpětně. Zaujalo mě, že jejich hráč se celé střídání nehnul od mého syna. Vyústilo to v tuhle situaci. Byla i nešťastná, ale bohužel, stalo se. V deváté třídě si podle mě čtrnáctiletý kluk sám neuvědomí, že bude jezdit s jedním hráčem a dávat mu krosčeky. Nemyslím si, že to je z jeho hlavy,“ je přesvědčený dlouholetý extraligový obránce Lukáš Pulpán, který sekvenci zveřejnil na osobním instagramovém profilu.
Reakce hlavního trenéra Wolves Adama Jonáka? „Začal bych tím, že mě mrzí celá situace, kdy se čtrnáctiletý kluk zranil v našem zápase. To určitě v mládežnickém sportu vidět nechci. Zároveň bych podotknul, že jsem svěřence rozhodně nenabádal, aby někoho zranil. Hrál jsem hokej, mám tři vysoké školy a myslím, že v hlavě to mám v pořádku. Neposílal bych dítě, aby někoho zlikvidovalo. To jsem nikdy neudělal,“ odmítá hlavní kouč.
Jonák s Pulpánem se telefonicky spojili
Pulpán starší Jonáka v příspěvku na sociálních sítích obvinil právě z toho, že hráče poslal na led záměrně jako mstitele. Oba muži se den poté telefonicky spojili. S odstupem tří dnů zadák Sokolova svá slova mírní v tom smyslu, že důkaz o přímém rozkazu k útoku na vlastního potomka nemá. Nicméně situace z utkání, které skončilo pro Škodu vítězstvím 9:1, mu připadá minimálně podezřelá.
Jonák se hájí. „Za posledních několik sezon měli mí svěřenci jeden, maximálně dva vyšší tresty. Žádné hrůzostrašné fauly. Náš hráč tam šel s tím, aby nám soupeř nedal gól, vyvrcholilo to v konflikt, který jsem nechtěl. Byla při něm stržená helma, kluk skončil s rozraženou hlavou. Bylo to ošklivé, byli jsme z toho vyřízení. Komunikoval jsem hned po zápase s trenérem soupeře, panem Kubalíkem. I náš kluk se zajímal o zdraví soupeře, psali si spolu,“ říká dvaatřicetiletý trenér.
„Nebyl jsem u toho, nevím, jestli mu to řekl. Ale mám video, na kterém je vidět, že si trenér daného kluka volá. Ten pak jede cíleně k jednomu hráči… Pan Jonák mi volal, že to není jejich taktika. Při tom hovoru jsem úplně nadšením nezněl,“ reaguje Pulpán.
Pulpanův syn si odnesl čtyři stehy na hlavě
Plzeň je ohledně inkriminované záležitosti v kontaktu s disciplinární komisí. K situaci chystá vyjádření v příštích dnech. Pro iSport to potvrdil generální manažer mládeže Jaroslav Špaček.
Pulpánův syn si ze souboje odnesl čtyři stehy na hlavě, jinak je v pořádku. Podle Jonákových slov uznal, že do bitky bez helmy jít neměl a ví, že ho soupeř zranit nechtěl. Trenér Wolves chápe i Pulpánovo rozhořčení, protože je sám otcem. Svěřencům říkal, že si na obdobné situace musí dát pozor.
Na led se Tobiáš Pulpán ještě chvíli nedostane. „Nemůže si dát helmu, takže ho mrzí, že nemůže trénovat. Hlavní je zdraví. Zašili ho, pustili domů. Budili jsme ho po tom zákroku každé dvě hodiny, kdyby byl malátnej nebo mlel z cesty, abychom jeli do nemocnice. Ale naštěstí byl v pořádku,“ zdůrazňuje Pulpán.