Nový stadion v Uherském Hradišti stál téměř 447 milionů. Hlediště pojme 500 diváků
- Uherské Hradiště po roce stavby otevřelo nový zimní stadion s rozpočtovým rámcem téměř 447 milionů korun, který nahradil zbouraný objekt ze 70. let.
Moderní zázemí se dvěma ledovými plochami, 16 šatnami a ubytovnou pro 80 lidí pojme v hledišti 500 diváků.
Pro veřejnost se sportoviště otevře v pátek a o víkendu nabídne zápasy i veřejné bruslení.
Uherské Hradiště dnes otevřelo nový zimní stadion. Vznikl na místě původního stadionu, který byl ve špatném stavu a stavbaři ho loni zbourali. Stavba nového stadionu trvala rok, bude sloužit sportovcům i veřejnosti. Nabízí zejména dvě ledové plochy, což reaguje na zájem o ně ve městě. Vzniklo zde i kvalitní zázemí pro všechny sportující, 16 šaten a ubytovna, která umožní pořádání letních kempů, ale například i soustředění, řekl novinářům starosta Stanislav Blaha (ODS).
Konečné náklady ještě nejsou známé, rozpočtový rámec na nový stadion schválený zastupitelstvem je téměř 447 milionů korun. Zlínský kraj dal 30 milionů, město očekává vrácení DPH přibližně 72 milionů korun a dopad na rozpočet města kolem 345 milionů korun. Jde o největší investici města do sportovní infrastruktury v posledních letech.
Sportoviště má dvě ledové plochy, hlavní a menší tréninkovou. Hlediště pojme 500 diváků, z toho 313 míst je k sezení. V zázemí stadionu jsou šatny, sklady, masérna, víceúčelová společenská místnost, místnost pro rozcvičení a technické zázemí. Součástí stadionu je i ubytovna o kapacitě 80 lůžek. Starý stadion ze 70. let minulého století byl ve špatném technickém stavu, především jeho střecha.
Stadion se veřejnosti otevře v pátek
„Dnes se po letech příprav a více než roce intenzivní práce otevírá stadion, který jsme postavili pro současnost i další desetiletí. Je to velká investice, ale teprve každodenní provoz ukáže, jak dobře jsme ji dokázali využít. Přeji si především to, aby se nový stadion stal místem, kam budou lidé rádi chodit - ať už za aktivním sportem či jako diváci. Naším cílem bylo vytvořit moderní a kvalitní zázemí nejen pro sportovní kluby, ale také pro školy, děti a širokou veřejnost,“ uvedl Blaha.
Stadion je určený pro lední hokej, krasobruslení, školní výuku bruslení, veřejné bruslení i další sportovní aktivity. Hala umožňuje celoroční provoz obou ledových ploch. Provoz a správu stadionu zajistí nová městská společnost Správa sportovišť UH. Organizovat bude i letní kempy či soustředění.
Veřejnosti se stadion otevře v pátek. První říjnový víkend nabídne návštěvníkům hokejové zápasy, veřejné bruslení i doprovodný program. V pátek bude například autogramiáda hokejových hvězd včetně exhibice s Žigmundem Pállfym, Jakubem Voráčkem, Petrem Leškou nebo Jaroslavem Balaštíkem. V sobotu party na bruslích i první zápas domácího mužského týmu proti HC Brumov-Bylnice. V neděli bude veřejné bruslení i zápasy žákovských týmů.