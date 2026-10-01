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IIHF volí nového prezidenta: Bříza je favorit, ale… Fasel tahá za ruské nitky!

Viceprezident IIHF Petr Bříza na tiskové konferenci společně s prezidentem Lucem Tardifem
Viceprezident IIHF Petr Bříza na tiskové konferenci společně s prezidentem Lucem TardifemZdroj: Pavel Mazáč / Sport
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Dorazil také místopředseda IIHF Petr Bříza.
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Pavel Bárta
Hokej
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  • Výroční kongres IIHF na Tenerife volí nového prezidenta z devíti kandidátů poté, co Luc Tardif oznámil odchod z osobních důvodů.

  • Mezi hlavní favority patří český viceprezident Petr Bříza a Němec Franz Reindl, oba však čelí dopadům obnovených kauz z minulosti.

  • Nový šéf bude čelit tlaku na návrat Ruska a Běloruska i hrozbě pravidelného Světového poháru pořádaného zámořskou NHL.

IIHF bude mít po pěti letech nového prezidenta. Nástupce stávajícího šéfa federace Luca Tardifa zvolí na svém výročním kongresu na španělském ostrově Tenerife. Za favority byli považováni první viceprezident Petr Bříza a německý člen Rady IIHF Franz Reindl. Oba spojuje skvělá hráčská minulost a úspěšná současnost podložená zkušenostmi a dlouholetou prácí v mezinárodním hokeji. Do hry však vstoupily i další vlivy.

Luc Tardif nahradil před pěti lety Švýcara Reného Fasela, který vedl IIHF 27 let. Francouz s kanadskými kořeny v posledním, čtvrtém kole voleb porazil Franze Reindla poměrem hlasů 67:39. I letos se čeká těsný boj. Začal vlastně už v březnu, kdy 73letý boss oznámil, že se z osobních důvodů nebude ucházet o funkci v dalším období. Zpráva šokovala hokejový svět a odstartovala kampaň. Kandidaturu oznámilo devět uchazečů.

Francouzský býk

Tardif už jako hokejista dostal přezdívku Francouzský býk. IIHF někoho takového potřebovala, aby byla schopna čelit těžkým globálním výzvám. Přebíral ji v době covidové pandemie. Po skončení zimní olympiády v únoru 2022 Rusové napadli Ukrajinu a rozpoutali válku. S běloruskými spojenci byli vykázáni z mezinárodních soutěží řízených IIHF, ale navzdory všemu se dožadují návratu.

V době Tardifova panování se podařilo upevnit vztahy s NHL a hráčskou asociací NHLPA.

Hokejisté ze zámořské ligy se poprvé od roku 2014 zúčastnili zimních her pod pěti kruhy. Na druhou stranu panují obavy z ohrožení mistrovství světa, které živí celý mezinárodní hokej: pokud by se začal pravidelně konat Světový pohár, pořádaný NHL bez partnerství s IIHF.

Během Tardifova pětiletého funkčního období IIHF dosáhla šesti významných cílů: vytvoření prvního strategického plánu, zajištění finanční stability, zřízení oddělení pro rozvoj, úspěšnou olympiádu a právě ochranu práv a soutěží IIHF.

„Máme jedinou povinnost. Zanechat náš sport v lepším stavu, než v jakém jsme ho převzali,“ řekl Tardif ve své zprávě na kongresu na Tenerife.

Ať už se po něm úřadu ujme kdokoli, čeká ho po nástupu spousta práce. Souboj o uvolněné křeslo zůstával otevřený: Franz Reindl zreformoval a pozvedl německý hokej. Kandidoval už v roce 2021. Pár měsíců před volebním kongresem IIHF se provalily informace o údajných finančních machinacích na německém svazu.

Nic se neprokázalo, Reindl označil obvinění za pokus překroutit známé skutečnosti s cílem ho poškodit. Ve volbách pak v poslední chvíli prohrál.

Návrat na začátek

Spor hokejové Sparty s Petrem Břízou ohledně partnerských a dalších smluv jeho kauzu připomíná. Včetně načasování, až na to, že se nejedná se o trestní případ jako u Reindla. Bývalý šéf pražského klubu na všech legislativních úrovních vyhrál.

Než Nejvyšší soud vyhověl dovolání Sparty a zrušil rozsudky nižších instancí, které žalobu klubu původně zamítly. Případ se vrátil na začátek. Městský soud, jenž dal Břízovi za pravdu a postup klubu označil za šikanu, ho musí znovu prověřit.

Český kandidát v posledních pěti letech zastával funkci druhého nejvyššího představitele po prezidentovi. Jako Tardifova pravá ruka se potýkal s výzvami, jimž IIHF denně čelí. V tom má výhodu. Ale domácí spor může taky zasáhnout do hry, přestože Bříza byl už jednou očištěn.

„Mým krédem bylo od samého začátku, že musíme společně s členy světové federace posouvat vývoj vpřed a zajistit růst. Oddělili jsme sport a rozvoj. IIHF potřebuje dlouhodobé vize s krátkodobými cíli v rámci jednotlivých časových horizontů, stabilitu, důslednost a dostupnost vedení pro příští dva olympijské cykly. Mluvím o osmiletém plánu s kontrolami po každém druhém roce a později každé sezóně. To je jediný způsob, jak zapojit všechny národní svazy i Radu, jak sledovat naše kroky a nakonec dosáhnout výsledků,“ přednesl svou představu.

René Fasel ve vedení federace už není, ale v zákulisí se pohybuje pořád. Je známý svými vazbami na Rusko, kde podniká a spolupracuje s oligarchy, v lednu 2022 získal ruské občanství, což vzbudilo pobouření ve sportovním světě i v Česku.

Taháním za nitky kope za proruskou kliku. Jedním z kandidátů je Sergej Gončarov, Bělorus narozený v bývalé NDR. Aivaz Omorkanov z postsovětského Kyrgyzstánu se před pěti roky stal ve 25 letech nejmladším viceprezidentem IIHF v historii. Za Faselovy éry vyšplhal do Rady federace Franz Reindl. Volby můžou mít zásadní význam. Rozhodnou o dalším směřování mezinárodního hokeje.

Kdo se uchází o vládu nad světovým hokejem

KandidátKategorieKariéra
Petr Bříza(61 let, Česko)Hlavní kandidát
  • Brankářská kariéra: 23 sezon (> přes 1000 zápasů), 4× bronz z MS a OH( 7× hrál na MS, 3× na ZOH).
  • Manažer a funkcionář: bývalý GM (2006) a později majitel Sparty, viceprezident ČSLH (2008), šéf OV MS 2015 a 2024.
  • IIHF & Vzdělání: Vystudoval FTVS UK; delegát IIHF (od 2008), člen Rady (od 2016), 1. viceprezident (rozvoj a ligy).
Franz Reindl(71 let, Německo)Hlavní kandidát
  • Hráčská kariéra: Útočník, bronz z ZOH 1976 (9× hrál na MS, 3× na ZOH), účastník Canada Cupu 1984.
  • Německý svaz (DEB): Trenér a GM, generální sekretář, prezident; stříbro na ZOH 2018 za jeho vedení.
  • IIHF: V organizaci od roku 1998, působil ve sportovně-technické komisi.
Henrik Bach Nielsen(60 let, Dánsko)Hlavní kandidát
  • Profesní zázemí: Politolog, bývalý tv manažer, majitel a prezident developerské firmy.
  • Dánský hokej: Vedení AaB Aalborg, předseda dánského svazu (od 2007), historický bronz na domácím MS.
  • IIHF: Viceprezident IIHF zvolený před 5 lety.
Sergej Gončarov(43 let, Bělorusko)Hlavní kandidát
  • Vzdělání a počátky: Sportovní management (Freiburg), asistent GM reprezentace Ruska (4× MS, SP 2004).
  • Běloruský hokej: Generální sekretář (2007–2011), místopředseda svazu (od 2014), manažer týmu na MS a ZOH 2010.
  • IIHF: Člen Rady IIHF zvolený poprvé v roce 2016.
Frank Gonzáles(70 let, Španělsko)Další kandidát
Zakaria Chečuašvili(48 let, Gruzie)Další kandidát
Jaan Mölder(66 let, Estonsko)Další kandidát
Aivaz Omorkanov(30 let, Kyrgyzstán)Další kandidát
Matjaž Rakovec(62 let, Slovinsko)Další kandidát

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